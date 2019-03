Cristiano Ronaldo escapa de suspensão por gesto de 'cojones' na Champions

Apesar disso, comitê disciplinar ordenou pagamento de multa por comemoração

O Comitê Disciplinar da UEFA optou por multar Cristiano Ronaldo por comemoração de "cojones" após vitória da sobre o nas oitavas de final da .

O órgão estipulou o pagamento de 20 mil euros (cerca de R$ 86 mil) pela celebração exaltada. Vale lembrar que Cristiano corria o risco de ser suspenso do duelo contra o nas quartas de final da competição.

A punição é semelhante à de Diego Simeone que, no jogo de ida, fez o mesmo gesto no triunfo dos Colchoneros por 2 a 0 sobre a Velha Senhora no Wanda Metropolitano.

Caso a Juve avance de fase, terá como adversário o vencedor de x .