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Cristiano Ronaldo liderou as manifestações de apoio da comunidade do futebol mundial a Khvicha Kvaratskhelia após a grave lesão no joelho sofrida pelo ponta. O jogador do Paris Saint-Germain deve ficar afastado dos gramados por um longo período depois que um exame confirmou a pior notícia possível para o gigante da Ligue 1.

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Lesão devastadora para Kvaratskhelia em confronto da Champions League

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe com a notícia de que Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA). O jogador da seleção da Geórgia sofreu a lesão durante a vitória convincente do PSG por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League. O clube confirmou a gravidade da lesão no joelho direito após uma forte colisão com Xavi Espart durante a importante partida europeia.

O jogador de 25 anos deve passar por uma cirurgia nos próximos dias, dando início a um longo processo de recuperação. Embora o campeão francês ainda não tenha estabelecido um prazo específico para seu retorno, uma lesão dessa natureza costuma afastar um jogador pelo restante da temporada. É um golpe devastador para quem era considerado um dos principais candidatos à Bola de Ouro após as atuações de destaque na temporada passada, quando marcou 19 gols em 48 partidas em todas as competições e liderou o PSG na conquista de dois títulos consecutivos da Champions League.

Ronaldo oferece palavras de incentivo ao astro do PSG

O mundo do futebol rapidamente se mobilizou em apoio ao ponta, com o astro do Al-Nassr Ronaldo à frente das manifestações. Ronaldo, que também enfrentou diversas lesões ao longo de uma carreira marcante, publicou um comentário emocionado na página do georgiano no Instagram para lhe oferecer uma perspectiva.

“As batalhas mais difíceis no futebol muitas vezes são aquelas que ninguém vê. Conheço essa sensação, Kvara”, escreveu Ronaldo em sua mensagem de apoio. “Mas nunca se esqueça do que trouxe você até aqui e não deixe um momento difícil fazer você duvidar de até onde pode chegar. Mantenha essa chama acesa. O seu melhor ainda está por vir.” As palavras do veterano ressaltam a força mental necessária para se recuperar de uma lesão ligamentar de longa duração.

Getty Images

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Companheiros apoiam o georgiano lesionado

Os companheiros de Kvaratskhelia no Parc des Princes também se apressaram em deixar mensagens de solidariedade nas redes sociais do jogador. Ousmane Dembele esteve entre os que demonstraram carinho pelo companheiro de ataque. O vencedor da Bola de Ouro de 2025 publicou uma mensagem simples de apoio em seu story no Instagram: “Força, Kvara.”

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Desire Doue foi um dos integrantes do PSG que mais se manifestaram, oferecendo uma mensagem de incentivo espiritual ao companheiro de ataque. “Força, meu irmão. Você vai voltar mais forte, Deus está com você”, disse Doue. Esse apoio coletivo será fundamental para Kvaratskhelia durante o período em que ficará longe dos gramados e em tratamento.

Kvaratskhelia promete voltar mais forte

Em seu próprio pronunciamento público, Kvaratskhelia refletiu sobre o caráter inesperado da lesão e sua disposição para enfrentar o desafio. “Achei que estava preparado para tudo, mas não estava, e percebo que Deus me escolheu e, se protegi os jogadores em outro campo, estou pronto para passar por estes meses de trabalho, dor e lágrimas”, escreveu em uma publicação emocionante que repercutiu entre seus milhões de seguidores.

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O astro georgiano concluiu agradecendo aos que o apoiam e reiterando seu compromisso com os torcedores que estão ao seu lado desde sua chegada a Paris. “Sei que preciso voltar mais forte pelo meu povo, que sempre me apoia. Não vou decepcionar vocês, prometo que não vou desperdiçar um segundo. Obrigado a todos pelo apoio, até breve”, acrescentou.