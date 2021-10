Cristiano Ronaldo entrega o que se esperava no Manchester United: gols e preocupação... defensiva

A vocação para ser artilheiro tem sido, neste retorno a Old Trafford, uma das únicas certezas que CR7 levanta

Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United trazendo consigo, dentre muitas coisas e sensações, a certeza de que entregaria gols. O português também trouxe dúvidas. Poucas, porém importantes dúvidas: a sua presença enfim alçaria os Red Devils a favoritismos para títulos como Premier e Champions League? O saldo de seus feitos individuais no ataque valeria a pouca participação que, agora aos 36 anos, CR7 não consegue entregar na parte defensiva de seu jogo?

Este segundo questionamento, focado na parte defensiva, pode até mesmo parecer uma bobeira, uma vez que estamos falando de um dos maiores goleadores do futebol em todos os tempos . Mas os anos mais recentes reiteram, de forma inquestionável, a importância dos atacantes também quando a missão imediata não é chutar para o gol, mas sim tapar espaços e pressionar adversários que estão com a bola no pé. Foi assim com os últimos três campeões da Champions League: Liverpool, Bayern e Chelsea.

O atacante português segue entregando muitos gols: foram seis em oito jogos nesta segunda passagem por Old Trafford , sendo o último deles um cabeceio fulminante que garantiu vitória por 3 a 2, de virada, sobre a Atalanta , pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Ao mesmo tempo em que CR7 voltou a sair de campo como herói de uma vitória, segue acesa a dúvida sobre qual poderá ser a consequência de sua falta de intensidade quando o time não ataca. Especialmente em um time cujo treinador, Ole Gunnar Solskjaer, não passa a impressão de ser um estrategista daqueles capazes de fazer a diferença para ganhar campeonatos.

Uma matéria recente publicada pelo The Athletic relacionou o momento ruim deste pressionado United, que vinha de derrota por 4 a 2 frente ao Leicester na Premier League inglesa, com esta falta de energia defensiva de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 é o atacante que menos faz pressão defensiva na primeira divisão da Inglaterra, onde a equipe vermelha de Manchester ocupa um decepcionante sexto lugar até aqui – ou seja, fora das vagas paras as três competições continentais da UEFA.

Contra a Atalanta, Cristiano Ronaldo mais uma vez deixou a desejar defensivamente. Foram apenas três ações defensivas daquelas que a estatística consegue flagrar: duas rebatidas (o famoso “afastar o perigo”) e uma recuperação de posse de bola. Pasalic, atacante da Atalanta que também fez gol no encontro, conseguiu o dobro (três recuperações de posse, duas interceptações e uma rebatida). No ataque o cenário de Cristiano parecia ser até pior, com duas grandes chances que não terminaram em gol. Algo raro de se ver. Mas aí o camisa 7 fez o que sabe fazer melhor. Especialmente na Champions League : foi decisivo com gol.

"Achei que jogamos bem no primeiro tempo, mas eles tiveram duas chances e marcaram dois gols. Isso tem que parar. Nós temos um hábito de fazer isso neste clube, mas nunca paramos de acreditar. Seguimos em frente", avaliou um sorridente Solskjaer, em entrevista para a BT Sport, enquanto tecia grande elogios ao apoio por parte dos torcedores. Através das redes sociais, Cristiano Ronaldo também bateu na tecla do "nunca desistir".

"Somos o Man.United e nunca desistimos. Isto é Old Trafford", escreveu o português.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! 🔴⚪️⚫️ 💪🏽 pic.twitter.com/3rsmOBpS8H — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 20, 2021

O Manchester United ganhou e seu torcedor deixou Old Trafford sorrindo. Mas o caminho traçado nesta vitória de virada não tira do tabuleiro as dúvidas sobre Solskjaer. E também não acaba com as dúvidas sobre qual poderá ser o saldo de não ter um atacante que consiga pressionar jogadores adversários. A certeza até aqui é de que Cristiano Ronaldo segue uma máquina de gols. Será isso o bastante para devolver aos Red Devils os títulos tão sonhados?