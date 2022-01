Cristiano Ronaldo, entre a classificação à Champions ou corte de salário no United

Apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo corre o risco de ver seu time não se classificar para a Liga dos Campeões de 2022/23. O português, que mais de uma vez já se mostrou insatisfeito com o futebol do Manchester United, inclusive, pode sentir essa má-fase dos Red Devils no bolso.

De volta ao Manchester United no começo da atual temporada, Cristiano Ronaldo não tem vivido o conto de fadas que esperava. Mesmo com um time montado com bons jogadores, os Red Devils ainda não conseguiram se firmar dentro de campo - o que inclusive já custou trabalho de Ole Gunnar Solskjaer. Com isso, uma das principais estrelas do futebol mundial, está insatisfeito.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter dito que espera pelo menos uma terceira colocação na tabela do Campeonato Inglês, a realidade do United é um pouco pior: o time ocupa apenas a sétima colocação na Premier League, o que, neste momento, o deixando de fora da disputa da Champions League da próxima temporada. E, se para um dos melhores jogadores da história ficar de fora da maior competição de clubes do continente não bastasse, ele ainda pode sentir o impacto da temporada abaixo do esperado em seu salário.

No caso de o Manchester United não conseguir uma classificação para a Champions League - que pode vir tanto através da Premier League quanto se o time for campeão da atual edição da competição -, segundo o jornal The Athletic, Cristiano Ronaldo pode ter uma redução de 25% em seus vencimentos semanais no clube. De acordo com a publicação, o valor recebido pelo craque cairia de 385 mil libras por semana para 288 mil libras - o que representaria o menor salário de português desde que chegou ao ápice de sua carreira.

Outra possibilidade que tem sido apontada pela imprensa é de que, principalmente em caso de ficar sem vaga na Liga dos Campeões, Ronaldo escolha deixar o United depois de apenas uma temporada de seu retorno ao primeiro clube em que brilhou no futebol.