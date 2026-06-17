Cristiano Ronaldo entra para uma lista histórica liderada pela lenda dos Faraós

O lendário Cristiano Ronaldo continuou a fazer história na Copa do Mundo ao ser titular pela seleção de Portugal na partida contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com essa participação, Ronaldo (41 anos e 132 dias) tornou-se o quarto jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo (incluindo goleiros), atrás do egípcio Essam El-Hadary, que lidera a lista com 45 anos e 161 dias, o colombiano Fred Mondragón, com 43 anos e 3 dias, e o camaronês Roger Milla, com 42 anos e 39 dias, segundo a rede francesa “stats foot”.









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Nesse mesmo contexto, João Neves marcou o gol que colocou a Portugal na frente contra a República Democrática do Congo, com uma cabeçada espetacular aos 6 minutos.

O jovem meio-campista tornou-se o terceiro mais jovem artilheiro da seleção portuguesa na história da Copa do Mundo, com 21 anos e 8 meses, atrás de Cristiano Ronaldo, que marcou seu primeiro gol no torneio aos 21 anos e 4 meses, e de Gonçalo Ramos, que balançou as redes aos 21 anos e 5 meses.

A Portugal disputará o Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026, ao lado da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia.







