Cristiano Ronaldo encerra 'jejum de hat-tricks' após quase um ano

58 e contando. Com os três gols diante do Tottenham neste sábado (12), Cristiano Ronaldo marcou seu 58º hat-trick, o primeiro nesta sua segunda passagem pelo Manchester United... e se salvou de uma marca incômoda para um jogador de sua qualidade.

Isso porque CR7 completaria, nesta próxima segunda-feira (14), um ano da última vez que havia marcado três gols em só um jogo.

O último hat-trick de Cristiano havia sido ainda pela Juventus, contra o Cagliari. Na ocasião, precisou apenas de pouco mais de 30 minutos para marcar três vezes e garantir a vitória da Velha Senhora.

Desde então, CR7 mudou de clube, retornou ao Manchester United e até começou bem, mas vivia um 2022 abaixo do que pode, tendo marcado apenas um gol desde a virada do ano.

Mas tudo mudou. Em apenas um dia, Cristiano Ronaldo relembrou o mundo do que é capaz de fazer e decidiu um confronto duro diante do Tottenham daquele jeito que não víamos a muito tempo.

Veja a lista das últimas vezes que CR7 marcou três gols ou mais em um jogo:

DATA TIME ADVERSÁRIO COMPETIÇÃO NÚMERO DE GOLS 12 de março de 2022 Manchester United Tottenham Premier League 3 14 de março de 2021 Juventus Cagliari Serie A 3 6 de janeiro de 2020 Juventus Cagliari Serie A 3 12 de março de 2019 Juventus Atlético de Madrid Liga dos Campeões 3 18 de março de 2018 Real Madrid Girona La Liga 4

Como curiosidade, podemos ver que Cristiano realmente costuma aproveitar o mês de março: quatro das últimas cinco vezes em que o jogador marcou três gols ou mais em um jogo aconteceram em março.

Resta saber, agora, se os três gols diante do Tottenham serão um divisor de água para o craque no United. E certamente, os Red Devils estão precisando do ídolo.