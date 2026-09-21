Uma aliança de investimento liderada pela empresa norte-americana "RedBird Capital Partners", ao lado de investidores sauditas, entrou em negociações com o "Fundo de Investimento Público" para adquirir uma participação no clube Al-Nassr, com as partes buscando concluir o negócio até o fim da atual temporada.

Uma fonte revelou ao "Al-Sharq Bloomberg" que a aliança apresentou uma proposta para adquirir uma participação no clube, esclarecendo que reuniões foram realizadas no período recente entre representantes da aliança e o "Fundo de Investimento Público", que detém a totalidade do Al-Nassr.

A aliança inclui, segundo a fonte, a "RedBird Capital Partners", presidida por Gerry Cardinale, e a empresa saudita "Al-Wasail", ao lado do empresário e ex-presidente do Al-Nassr, Ibrahim Al-Muhaidib.

As negociações ainda estão em andamento entre as partes, em um momento em que o fundo demonstra abertura às opções e às propostas apresentadas a ele.

O site italiano "Calcio e Finanza" noticiou que as conversas ainda não se aproximaram de suas etapas finais e não chegaram a um acordo vinculante entre as partes.

A "RedBird Capital Partners" recusou-se a comentar sobre as negociações, enquanto a empresa "Al-Wasail" e Al-Muhaidib não responderam às perguntas do "Al-Sharq Bloomberg".

O Ministério do Esporte havia transferido, no último dia 19 de agosto, as ações da instituição sem fins lucrativos, correspondentes a 25%, para o "Fundo de Investimento Público", elevando sua participação no clube Al-Nassr para 100%, depois de ter adquirido 75% de suas ações no verão de 2023.

Cristiano Ronaldo é candidato a integrar a aliança

Uma fonte próxima à aliança disse ao "Al-Sharq Bloomberg" que os investidores solicitaram a inclusão do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, no negócio na condição de investidor, com base em uma cláusula em seu contrato que lhe concede a prioridade para obter 20% da propriedade do clube caso este seja aberto ao investimento privado.

O jornal português "A Bola" havia mencionado na semana passada que Ronaldo se juntou à aliança, apontando que cada membro dela está obrigado a injetar no mínimo 100 milhões de dólares, o que pode elevar o total dos investimentos potenciais a cerca de 500 milhões de dólares.

A "RedBird Capital Partners" detém a totalidade dos clubes italiano "AC Milan" e francês "Toulouse", além de possuir uma participação superior a 10% no clube inglês "Liverpool".