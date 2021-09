“Cristiano Ronaldo é uma máquina de gols impossível de se substituir”, lamenta ídolo da Juventus

Sergio Brio e Alessio Tacchinardi acreditam que o jogador deveria ter saída da Juventus de uma forma diferente

Cristiano Ronaldo foi criticado pelas lendas da Juventus, Sergio Brio e Alessio Tacchinardi, após forçar sua saída de Turim. O próprio jogador português disse que deixou seus antigos empregadores numa situação "impossível".

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, após entrar no último ano de seu contrato, decidiu encerrar sua passagem pela Juventus. O jogador até tinha conversas avançadas para reforçar o Manchester City, mas o negócio não avançou, porém, o Manchester United rapidamente apareceu para contratar o português.

Ronaldo, que se tornou o maior artilheiro de todos os tempos no futebol internacional, deixou uma lacuna considerável na Itália, já que a Juve não teve tempo para encontrar um substituto adequado para o craque.

Tacchinardi sente que as coisas poderiam ter sido tratadas de forma diferente, dizendo a Tuttosport: "Ronaldo deveria ter partido de uma maneira diferente, não em seu jato particular enquanto (Massimiliano) Allegri conversava com a equipe antes do jogo contra o Empoli. Eu esperava uma entrevista coletiva para dizer adeus aos fãs. Eles mereciam algo diferente."

"Não há mais lendas como (Alessandro) Del Piero, (Francesco) Totti, (Paolo) Maldini ou (Javier) Zanetti, mas não foi bom ouvir de Ronaldo que ele estava voltando para um lugar que ele sente em casa."

"Ele colocou a Juventus em uma situação difícil, deixando alguns dias antes do fim da janela de transferência, é impossível substituir uma máquina de gols como ele."

A mudança do jogador de 36 anos foi discutida muito antes de ele assinar com o Manchester United. No entanto, foi uma surpresa quando um acordo foi concluído próximo do fim da janela de trasferências.

Brio outro ícone da Juve, acredita que Ronaldo deveria ter dado mais atenção aos gigantes da Serie A, se despedido de forma adequada aos fãs que o idolatraram por três anos: "A Juventus merece mais respeito, não esperava que Ronaldo esnobasse o clube desta forma. Não foi simpático da parte dele."

“Sempre falo bem dos três clubes onde joguei: Juventus, Lecce e Pistoiese porque me contrataram e acreditaram em mim. Cristiano é um grande profissional, mas a despedida deveria ter sido diferente."

"Talvez eles não tenham se separado bem, mas estou convencido de que foi a coisa certa para o jogador e o clube. Se um jogador for forçado a ficar, ele pode causar danos aos seus companheiros de equipe e ao clube", completou Brio.

Ronaldo marcou 101 gols pela Juve em 134 jogos, o que ajudou a conquistar dois títulos da Serie A, mas nenhum título da Champions League durante sua passagem pela Itália. Agora, ele assinou um contrato de dois anos com o United, da Inglaterra.