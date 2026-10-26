Compartilhar Siga GOAL no Google

Cristiano Ronaldo foi incluído na lista preliminar de convocados de Portugal para os próximos jogos da Liga das Nações, apesar de um desentendimento de grande repercussão com o técnico Jorge Jesus. A inclusão do veterano atacante ocorre após um período de polêmica no qual ele abandonou a concentração da seleção durante a última pausa para jogos internacionais.

Publicidade

Capitão veterano é incluído de forma surpreendente

Após um mês de intensas especulações, Ronaldo foi incluído na lista de pré-convocados de Portugal para a data Fifa de novembro, em uma decisão que surpreendeu muita gente. O astro do Al-Nassr volta a ser considerado para a seleção apesar de sua saída conturbada do elenco em setembro, que havia lançado dúvidas sobre seu futuro sob o comando de Jesus. O veterano atacante integra uma extensa lista preliminar ao lado de seus companheiros de Al-Nassr Joao Felix e Samu Costa.

O retorno do capitão ganha importância especial após sua saída intempestiva da seleção em setembro. A tensão aumentou depois que ele ficou no banco sem entrar em campo contra a Noruega, em Oslo, o que levou a um confronto acalorado com Jesus antes de o atacante deixar a delegação às vésperas da partida contra a Dinamarca.

Questões disciplinares e regras para o retorno

Portugal enfrentará a Dinamarca em Braga antes de viajar a Cardiff para jogar contra o País de Gales nas últimas partidas do Grupo A4 da Liga das Nações. Segundo o O Jogo, a inclusão do capitão de 41 anos sugere uma redução das tensões entre o jogador e a comissão técnica, embora o anúncio da convocação definitiva não seja esperado até sexta-feira, 6 de novembro.

Embora a saída tenha provocado grande repercussão no país, a possibilidade de retorno de Ronaldo permaneceu aberta do ponto de vista regulamentar. O Conselho de Disciplina da FPF aplicou ao jogador uma suspensão de 30 dias, mas, como a punição começou pouco depois do incidente, ele já cumpriu a maior parte do período. A sanção está oficialmente prevista para terminar em 30 de outubro, o que significa que ele estará plenamente apto a ser convocado quando Jesus confirmar a lista definitiva para os jogos de novembro.

Publicidade Publicidade

Em busca de mais conquistas pela seleção

Apesar do atrito recente, Ronaldo mantém uma condição de ídolo nacional sem comparação. Aos 41 anos, ele detém o recorde mundial de partidas por seleções, com 234 jogos, e marcou impressionantes 146 gols por Portugal.

Seu legado inclui ter liderado Portugal ao primeiro grande título do país, na Eurocopa de 2016, além das conquistas da Liga das Nações em 2019 e 2025. Esse peso histórico faz com que qualquer decisão de deixá-lo de fora desperte enorme interesse do público e da imprensa.

Campanha perfeita garante vaga nas quartas de final

Em campo, Portugal teve uma campanha perfeita e lidera seu grupo com o máximo de 12 pontos, garantindo a classificação antecipada para as quartas de final. A trajetória sem tropeços inclui uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, outra por 4 a 2 contra a Dinamarca e dois triunfos consecutivos por 2 a 1 sobre a Noruega, em casa e fora.