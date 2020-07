'Cristiano Ronaldo é o Michael Jordan do futebol', diz meia do Manchester United

Lingard compara o português com o ala ex-Chicago Bulls, considerado o maior jogador da história do basquete

Comparações entre atletas de diferentes esportes sempre são complicadas. Porém, desde o lançamento da série "The Last Dance" ("Arremesso Final, em português), surgiu um debate sobre quem seria o Michael Jordan do futebol.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O ex-ala-arrmador do Chicago Bulls é considerado por muitos o melhor jogador da história do basquete. Entre os grandes nomes do futebol, Cristiano Ronaldo e Leo Messi são constantemente citados entre os maiores e, consequentemente, são comparados com Jordan, que até hoje influencia futebolistas.

Mais times

Para Jesse Lingard, meia do e fã assumido de basquete, há um jogador do futebol que mais se assemelha com o astro da NBA: "Eu tenho que dizer Cristiano Ronaldo", afirmou em entrevista à Sky Sports.

"Ele conquistou tudo em sua carreira. Ele já atuou por diversos clubes e conquistou muitos troféus. Eu acredito que ele é um verdadeiro ícone do futebol, o Michael Jordan de futebol", completou Lingard.

O jogador do United relembrou da passagem do português pelo Old Trafford. "Quando ele veio para o Manchester United, eu tinha 11 ou 12 anos. Nós fizemos um DVD de dribles e ele ensinou a gente dribles. Foi a primeira vez que eu o vi. Ele era muito jovem e magro."

Mais artigos abaixo

Quem compartilha da opinião do meia inglês é Rodrigo Tello, que atuou com Cristiano Ronaldo no . Tello afirmou que a mentalidade vencedora do atacante da Juventus lembra muito a de Jordan.

Por outro lado, há quem compare Jordan com Messi, afirmando que ele precisa de um Scottie Pippen para voltar a triunfar com o Barcelona. Lucas Biglia, companheiro de La Pulga na seleção argenina, chegou a afirmar que a Copa de 2022 pode ser o "Arremesso Final" do craque.