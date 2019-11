Cristiano Ronaldo, e não Neymar, deveria ser a referência de Mbappé

O brasileiro perdeu a oportunidade de se tornar o melhor jogador do mundo e o francês deveria ver onde seu companheiro errou para não fazer o mesmo

Pela primeira vez na temporada, Neymar e Mbappé entrarão em campo juntos pela Liga dos Campeões, na partida entre e . Suspensão e depois lesão impediram o brasileiro de estreiar no torneio e o está indo muito bem sem o brasileiro. Tal desempenho tem levantando perguntas na sobre a real importãncia de Neymar para o time.

Quer ver Neymar, Mbappé e as estrelas do PSG na Ligue 1? Acesse o DAZN e ganhe um mês grátis!

A influência do brasileiro sobre o francês é tema de questionamentos por todos os lados. Christophe Dugarry, campeão do mundo com a França em 1998, falou à RMC sobre isso: "Eu gosto do que o PSG está mostrando neste momento: essa humildade, essa maneira modesta de se comportar nas partidas, o apetite pelo trabalho. Eu não quero ver guerra de egos ou por estatísticas".

"Eu prefiro ver Mbappé saindo com Idrissa Gueye, Ander Herrera ou Angel Di Maria. É menos divertido sair com esses caras, a festa é esta com Neymar, mas... eu tenho medo que as coisas fiquem ruins para Mbappé", concluiu.

Dugarry não pensa que Mbappé seja aquele garoto que, após ajudar o Mônaco a vencer a , deixou de lado as festas para se preparar pros jogos restantes. Pelo contrário, ele acha que o jogador de 20 anos já mudou muito com a influência de Neymar.

O que não deixa de ser verdade é que Mbappé começou a fazer mais firulas e dribles desde que começou a atuar com o brasileiro. Embora, plasticamente, o jogo do francês tenha ficado mais bonito, isso não o tornou mais eficaz.

Claro que, com o tempo, é natural que os jogadores evoluam e mudem seu estilo de jogo, até pelas caracterísitcas físicas de cada um. Mas para evoluir efetivmente, Mbappé deve parar de olhar para seu companheiro de clube e voltar seus olhos para seu ídolo de infância, Cristiano Ronaldo.

Aos 27 anos, Neymar deveria estar no auge de sua carreira, brigando por títulos maiores no clube e individualmente. Ao invés disso, ele estagnou em seu próprio mundo, cercado pelo próprio ego e mostrando apenas lampejos de efetividade - mesmo com os ótimos números que tem na França, ele já não se apresenta como um dos melhores do mundo.

Mais artigos abaixo

O que é um contraste total com Cristiano Ronaldo, que aos 34 anos, continua com performances incríveis. Com o tempo, ele simplicou a forma de jogar ao invés de complicá-la. E com isso, o português se tornou uma máquina de gols, recordes e títulos. Não é a toa que Cristiano Ronaldo tem cinco Bolas de Ouro e Neymar está cada vez mais distante de ganhar a sua primeira.

Mbappé já é um sucesso maior do que Neymar em todo o mundo - considerando o fato de que vende mais camisas do que o brasileiro. E enquanto que o número 10 do PSG perdeu sua oportunidade de substituir Messi e Cristiano Ronaldo, Mbappé está no caminho para isso e não pode deixar que nada, nem mesmo seu amigo Neymar, o atrapalhe neste sonho.