Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic: os dois ídolos de Haaland na infância

Em meio à quarentena, artilheiro respondeu perguntas feitas por torcedores do Borussia Dortmund

Com o futebol ainda paralisado em função da pandemia do novo coronavírus, Erling Haaland foi atração no canal de Youtube do Borussia Dortmund e respondeu perguntas feitas por torcedores do clube alemão.

Uma delas questionava quais eram os jogadores que o atacante de 19 anos mais admirava quando ainda sonhava em ter uma carreira no futebol. Ele citou um português e um sueco que também cheiram a gol.

"Quando era menino eu tinha muitos ídolos. Mas tenho que citar dois jogadores: Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Não posso dizer um, tenho que dizer os dois", afirmou.

Haaland também foi perguntado sobre como se sente quando a arquibancada do Westfalenstadion grita o seu nome. Ele chegou no início do ano ao e, com muitos gols, já caiu nas graças da torcida.

"É uma das melhores sensações que eu tive na minha vida. Na verdade eu não consigo descrever. Me sinto orgulhoso", disse o artilheiro.

E qual seria a receita para balançar tanto as redes? Haaland respondeu: "estou sempre com fome, buscando a bola e o gol".