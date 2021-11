Cristiano Ronaldo é flagrado em fúria com técnico após Portugal cair para a repescagem à Copa

Uma das potências do futebol europeu, Portugal é uma daquelas seleções que o torcedor “cravaria” na Copa do Mundo de 2022 com facilidade. Com a bola rolando, não foi bem assim que aconteceu.



O time comandado por Fernando Santos só precisava de um empate para garantir sua vaga no mundial do Catar. Quando Renato Sanches abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, a classificação parecia ainda mais óbvia.



O que poucos esperavam é que, depois do empate de buscar o empate ainda no primeiro tempo, com Tadic, a Sérvia viraria o jogos aos 45 do segundo tempo, com Mitrovic, empurrando o elenco estrelado português para uma repescagem pela classificação.



Quem não ficou nada contente com a situação foi Cristiano Ronaldo. Já famoso por seu temperamento em campo, o português não escondeu a frustração antes e depois do apito final.



O momento que mais chamou a atenção foi quando o treinador Fernando Santos, campeão da Euro de 2016 com a seleção, se aproximou para cumprimentar o craque do Manchester United no centro do gramado.



As imagens da TNT Sports mostram um Ronaldo furioso, gesticulando impacientemente. Após o aperto de mãos, Fernando se virou e deixou o campo, enquanto CR7 permaneceu sozinho, ainda falando com o treinador.

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia... #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021

Após a partida, Cristiano fez uma publicação em seu perfil oficial do Instagram onde lamenta a derrota, mas demonstra otimismo para a classificação para a Copa do Mundo de 2022.



“O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados. O resultado de ontem foi duro, mas não o suficiente para nos abater. O objectivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Catar.”