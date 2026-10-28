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Khaled Mahmoud
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Cristiano Ronaldo é eleito vencedor do BOAT! Leitores da France Football colocam o triunfo do ícone português em 2008 à frente da campanha de Lionel Messi em 2012

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Cristiano Ronaldo foi oficialmente eleito vencedor da primeira edição do prêmio B.O.A.T. (Bola de Ouro de Todos os Tempos) após uma votação mundial entre torcedores. A campanha de 2008 do lendário atacante português pelo Manchester United foi reconhecida como o melhor ano individual da história do prestigiado troféu.

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Ronaldo supera Messi em votação histórica

Em uma iniciativa que reacendeu o eterno debate sobre quem é o maior do futebol, a France Football apresentou um prêmio inédito após sua cerimônia mais recente. O prêmio B.O.A.T. foi criado para decidir qual temporada premiada com a Bola de Ouro se destaca acima de todas as outras na história do esporte. Ronaldo saiu vencedor: suas atuações excepcionais pelo Manchester United em 2008 garantiram o primeiro lugar na votação popular.

Com o resultado, o astro do Al-Nassr superou por pouco Lionel Messi, seu rival de longa data. Os votantes preferiram a temporada da primeira conquista da Bola de Ouro de Ronaldo à temporada recordista de Messi em 2012, ano em que o argentino marcou 91 gols por clube e seleção.

Novos critérios para o prêmio B.O.A.T.

Diferentemente da Bola de Ouro tradicional, cujo vencedor é escolhido por um painel de jornalistas internacionais, o prêmio B.O.A.T. colocou a decisão diretamente nas mãos dos torcedores. A France Football abriu a votação ao seu público digital, permitindo que os fãs escolhessem qual fase de seus ídolos merecia o título definitivo de maior de todos os tempos.

A lista de indicados incluía apenas jogadores que haviam conquistado mais de uma Bola de Ouro ao longo da carreira. O grupo reunia nomes como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan e Franz Beckenbauer, além do ídolo do Real Madrid Alfredo Di Stefano e da lenda brasileira Ronaldo Nazario.

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Torcedores pagam para coroar seus ídolos

Participar da votação histórica tinha uma condição incomum: era preciso pagar uma taxa de um euro para votar. Para incentivar a participação apesar da cobrança, os organizadores incluíram todos os votantes em um sorteio de dois ingressos para a cerimônia da Bola de Ouro de 2027.

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A iniciativa se mostrou popular, com milhares de torcedores optando por pagar para apoiar a temporada de seu ídolo que consideravam a melhor. Os dados revelaram que mais de 5.000 pessoas votaram mais de uma vez para tentar garantir a vitória de seu jogador favorito.

Ronaldo e Messi dominam as 12 primeiras posições

Ronaldo e Messi dominaram completamente a votação, dividindo entre si as 12 primeiras posições. Apenas no 13º lugar apareceu outro jogador: a lenda brasileira Ronaldo Nazario, graças à sua memorável conquista da Bola de Ouro de 2002.