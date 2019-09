Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador português da temporada. De novo

Atleta gajo bateu o recorde desse prêmio e apenas em dois anos não conquistou o troféu

Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio de melhor jogador português da temporada. Foi a décima vez que o gajo conquistou o prêmio individual e se tornou o recordista desse tipo de premiação. Em 12 anos participando, Ronaldo deixou de ganhar em apenas duas ocasiões.

O primeiro prêmio do camisa 7 da foi recebido em 2007, quando ainda atuava pelo . De lá para cá, apenas Pepe e Simão desbancaram o compatriota.

Nesse ano, os principais concorrentes de Cristiano eram Bernardo Silva, do , João Félix, do , Bruno Fernandes, do e Rúben Neves, do . Ronaldo também é um dos três finalistas ao prêmio The Best, da FIFA.

Na temporada passada, Ronaldo foi importante para a conquista de mais um campeonato italiano pela Juventus e também foi fundamental para a conquista da UEFA por .

Na entrega do troféu Quinas de Ouro, Ronaldo comentou sobre sua última temporada.

"Esse mundo é tão rápido com as redes sociais, a imprensa, tem sido louco. Foi um ano extremamente complicado em questão pessoas. Não deixe ninguém colocar vocês para baixo", disse o gajo.