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Cristiano Ronaldo ficou fora da lista de relacionados do Al Nassr para a viagem ao Uzbequistão pela Liga dos Campeões da AFC, após o técnico Ange Postecoglou optar por rodar o elenco. A decisão ocorre em meio a preocupações mais amplas com a segurança na região, que continuam a afetar o torneio continental.

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Ronaldo fica fora da delegação para viagem

Ronaldo não jogará pelo Al Nassr contra o Pakhtakor, na Liga dos Campeões da AFC, nesta segunda-feira. O técnico Postecoglou decidiu poupar o lendário atacante da viagem a Tashkent.

O astro português vive grande fase e marcou três gols em uma partida da Saudi Pro League na semana passada. Com eles, chegou à marca de 985 gols na carreira por clubes e pela seleção.

Postecoglou, porém, priorizou o bem-estar dos jogadores em meio a um calendário exigente. Kingsley Coman e Mohamed Simakan também ficaram fora da delegação para o confronto continental decisivo no Uzbequistão.

Controle da carga de jogos

O Al Nassr está determinado a conquistar seu primeiro título asiático, mas teve um início de campanha difícil. Atualmente, ocupa a nona posição no grupo da zona oeste e é o pior colocado entre os cinco representantes da Arábia Saudita.

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Em entrevista coletiva no Uzbequistão, Postecoglou explicou sua política de rodízio. O ex-técnico do Tottenham Hotspur revelou que poupou Ronaldo e seus companheiros de equipe “por causa da sequência de jogos e da quantidade de viagens envolvidas”.

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Apesar das dificuldades iniciais, o técnico australiano segue confiante na evolução da equipe. “Apesar do início difícil, das condições de preparação e da falta de plena prontidão no começo da temporada, agora chegamos a um excelente estágio”, disse Postecoglou, segundo a ESPN.

Questões de segurança prejudicam o torneio

O calendário do Al Nassr já foi seriamente afetado por questões de segurança na região. Ronaldo teve uma pausa inesperada na semana passada, quando o jogo da equipe pela Liga dos Campeões foi adiado porque o Al-Wasl se recusou a viajar a Riad.

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Antes disso, a partida do Al Nassr em casa, em 12 de outubro, foi adiada após relatos de ataques com mísseis por rebeldes houthis. Essas tensões persistentes agora colocam em dúvida a realização da Copa da Ásia, cujo início está marcado para 7 de janeiro, na Arábia Saudita.

O presidente da Associação de Futebol do Japão, Tsuneyasu Miyamoto, manifestou recentemente suas dúvidas sobre o torneio. “Com base no que soube pelas notícias, a situação ainda não é segura. Por isso, neste momento, não acho que seria fácil realizar a Copa lá”, afirmou Miyamoto.

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Copa da Ásia tem futuro incerto

Embora os organizadores sauditas insistam que os preparativos continuam dentro do cronograma, a Confederação Asiática de Futebol acompanha a situação de perto. O presidente da AFC, xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, admitiu que uma decisão final será tomada até o fim de novembro.

Ele observou que as circunstâncias podem mudar rapidamente na região e sugeriu que o torneio pode até ser adiado para 2028, se necessário. Enquanto isso, outros clubes sauditas seguem suas campanhas continentais nesta semana.