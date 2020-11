"Cristiano Ronaldo é definitivamente mais rápido do que eu", diz Usain Bolt

Jamaicano dono de oito medalhas de ouro nas Olimpíadas acredita que dedicação do craque português faz com que ele seja mais veloz

Cristiano Ronaldo é mais veloz que Usain Bolt, pelo menos na opinião do próprio atleta jamaicano. Longe das pistas desde 2017, o ex-velocista comentou sobre o atacante da em entrevista ao Marca, onde enalteceu as qualidades e dedicação do português.

“Cristiano Ronaldo é definitivamente mais rápido do que eu. Ele pratica todos os dias, é como um superatleta”, disse Bolt. “Ele trabalha duro, está sempre em forma e é muito focado”, completou.

Após sua aposentadoria do atletismo, Bolt chegou a se aventurar no futebol profissional, com uma passagem pelo Central Coast Mariners da , que se encerrou sem um contrato assinado. Fanático pelo , o jamaicano chegou a fazer testes também no , da .

Apesar da curta carreira no futebol, Bolt garante que poderia ter se dado melhor no esporte, e atribui o fracasso à escolha de jogar longe da Europa. “Escolhi a Austrália para ficar longe da mídia, mas não funcionou como eu imaginava. Se tivesse optado pela Europa teria conseguido algo melhor”.

Usain Bolt segue como detentor dos recordes mundiais para provas de 100 e 200 metros, completadas em impressionantes 9,58 segundos e 19,19 segundos, respectivamente.

Pela Juventus, Cristiano Ronaldo segue impressionando com seu altíssimo desempenho. Na temporada 2020/21, mesmo após semanas afastado dos gramados por ter contraído Covid-19, o astro soma seis gols em apenas quatro partidas do campeonato italiano. Em duas temporadas, foram dois títulos do Campeonato Italiano, além da Copa da em 2018.

Jogando por , Ronaldo marcou um dos gols na sonora goleada por 7 a 0 contra Andorra na última quarta-feira (11). O craque volta a campo neste sábado (14) no eletrizante clássico contra a , que vale a liderança do grupo 3 da Liga das Nações.