Cristiano Ronaldo é criticado por se abaixar na barreira, e Pirlo admite mudança

Juventus sofreu gol de falta contra o Parma e a bola passou justamente na direção do português, que se abaixou

Embora a Juventus tenha vencido o Parma por 3 a 1, Cristiano Ronaldo foi destaque no gol do adversário. Em cobrança de falta de Gastón Brugman, o português ficou na barreira e se abaixou quando a bola foi chutada. O tiro passou justamente em cima do camisa 7 e Szczesny não conseguiu evitar o tento.

Está é a segunda vez que a Juventus sofre um gol de falta com Cristiano Ronaldo na barreira. Na eliminação da Velha Senhora para o Porto na Liga dos Campeões, Sérgio Oliveira cobrou falta rasteira e o cinco vezes melhor do mundo virou as costas para o lance. A bola passou ao lado de CR7 antes de entrar no gol.

Did Cristiano Ronaldo duck in the wall for Parma's goal vs Juventus? 😳 pic.twitter.com/u84YLCr58u — Goal (@goal) April 21, 2021

Andrea Pirlo foi questionado sobre a "performance" de Cristiano Ronaldo na barreira e se haverá mudança no posicionamento do time em lances assim no futuro.

"Infelizmente estas coisas acontecem, nós iremos avaliar que o fazer nas próximas partidas e se colocaremos ou não ele nas barreiras", destacou Pirlo à Sky Sports Itália.

Cristiano Ronaldo se ganhou destaque, entre outros atributos, pelos gols de falta que ele anotava, justamente o oposto do que se discutiu após o jogo contra o Parma. No entanto, o português ainda não balançou as redes em cobranças diretas desde que chegou à Juventus, em 2018.

Se não ajudou a evitar o gol dos visitantes no duelo contra o Parma, o português também não participou muito do ataque e dos gols da Juventus. Sem balançar as redes e sem assistências, Cristiano Ronaldo viu Alex Sandro se destacar ofensivamente, balançando as redes duas vezes.