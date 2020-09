Cristiano Ronaldo domina a Europa pela Champions e também nas ligas nacionais

O craque português já marcou 450 vezes considerando Premier League, La Liga e agora a Serie A

Após a estreia com vitória por 3 a 0 sobre a , a não fez um bom jogo no tradicional embate contra a na segunda rodada da italiana. O time treinado por Andrea Pirlo criou menos chances e sofreu mais, ficando ainda em desvantagem numérica após a expulsão de Rabiot no segundo tempo. A impressão era que a equipe da capital, a última a bater a Velha Senhora, voltaria a triunfar sobre os bianconeri. Mas a Juve tem Cristiano Ronaldo, e muitas vezes só isso basta para evitar um péssimo resultado.

O português já havia aparecido para empatar a partida, ainda no primeiro tempo, ao converter cobrança de pênalti, mas logo depois Jordan Veretout fez o seu segundo gol e recolocou a Roma em vantagem antes mesmo do intervalo. A Juventus cresceu de rendimento na etapa derradeira e, ainda com um a menos em campo, conseguiu arrancar o empate quando o brasileiro Danilo, conscientemente ou não, fez uma das jogadas mais letais para um time que tem CR7 em sua lista de jogadores: cruzou bem alto no meio da área.

(Foto: Getty Images)

Mostrando, aos 35 anos, manter a impressionante impulsão que é um dos tantos marcos de sua carreira, Cristiano Ronaldo subiu onde nenhum outro jogador conseguiu alcançar para, aos 69 minutos, cabecear a bola no fundo das redes defendidas por Antonio Mirante. Ajudou a evitar uma nova derrota frente aos romanistas, algozes dos juventinos na última rodada da temporada passada, e garantindo ao menos um ponto à equipe dominante nesta década de futebol italiano.

Evidente que se existe um torneio mais ligado a Cristiano Ronaldo, este é a Liga dos Campeões. Afinal de contas, além de ser o maior goleador da Champions em todos os tempos CR7 também conquistou a taça em cinco ocasiões. Este histórico pesou na hora da Juventus, que sonha em acabar com o jejum de 24 anos sem a taça europeia, investir cerca de 100 milhões de euros para tirá-lo do . O atacante português, contudo, também mostra sua vocação para conquistar a Europa mesmo através das ligas nacionais.

Com os dois tentos anotados sobre a Roma, Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 450 gols espalhados por três dos maiores campeonatos nacionais diferentes ( , e ). Desde sua estreia pelo , na temporada 2003-04, nenhum outro jogador estufou tantos os barbantes nas primeiras divisões dos certames domésticos espalhados pela Europa.

Seja pelo seu histórico na , quanto pelo acumulado nas ligas domésticas, Cristiano Ronaldo mostra um domínio absoluto como goleador e vencedor do futebol europeu.