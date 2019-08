Cristiano Ronaldo diz ser completo: "jogo bem com os dois pés, com a cabeça, sou forte, rápido"

Ao “The Making Of”, português ainda se diz identificado com a Champions League

Cristiano Ronaldo não é conhecido pela sua modéstia. E ao “The Making Of”, série original do DAZN, o craque afirma que se vê como um jogador completo.

“É difícil ver um jogador completo e eu me considero um jogador completo. Não me falta nada, jogo bem com os dois pés, jogo bem com a cabeça, sou forte, sou rápido. Por isso eu sinto e sei que sou um jogador completo”, disse o português.

A série “The Making Of” reuniu, além de Cristiano Ronaldo, o técnico José Mourinho e Neymar para contar as histórias de jogos inesquecíveis em suas carreiras. O camisa 7 da falou, entre outros assunto, sobre suas conquistas, o jogo que o levou para o Manchester United, sua relação com Zidane e até se comparou como Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo também afirmou que tem uma relação especial com a , campeonato que espera vencer com a Juventus: “Não são muitos jogadores na história do futebol que tem cinco Champions e por isso eu acho que é uma competição que se identifica comigo. Estou muito contente e espero conquistar mais uma Champions”.