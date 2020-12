Cristiano Ronaldo diz que prefere ver UFC e boxe em vez de futebol

O português falou sobre sua paixão pelos esportes de combate e que prefere assisti-los ao invés de ver jogos do esporte que ele disputa

É comum ouvir de jogadores de futebol que eles não gostam de assistir partidas na televisão e um dos maiores futebolistas da história compartilha deste sentimento. Cristiano Ronaldo já conquistou praticamente tudo dentro de campo, mas fora das quatro linhas, prefere usar seu tempo livre para ver outras modalidades.

"Jogar futebol é a minha paixão, mas eu prefiro assistir outros esportes na televisão", afirmou o português em conversa com Gennady Golovkin, estrela do boxe, para o "Parallel Worlds", documentário original do DAZN já disponível na plataforma via streaming. "Entre assistir uma partida de futebol ou uma luta de boxe ou do UFC, eu escolho o boxe ou o UFC".

Cristiano Ronaldo revelou que treinava boxe quando atuava na . "Quando eu estava no , um treinador lutava boxe comigo. Acho que praticar boxe é muito útil no futebol porque aguça seus sentidos e você aprende a se mover".

O português de 35 anos recentemente comemorou o centésimo gol com a camisa da Juventus. Nesta temporada, já são 14 gols em todas as competições, sendo dez destes na Serie A Tim. E mesmo com números tão bons, a idade já o preocupa há algum tempo.

"Aos 33 anos, você já começa a pensar que suas pernas não aguentam mais. Eu quero continuar no esporte, no futebol. As pessoas vão olhar para mim e dizer: 'Cristiano foi um jogador incrível mas agora ele está mais lento'. Eu não quero isso", afirmou.

"O seu corpo muda muito, mas o problema não é este. Depende do seu mindset, da sua motivação e da sua experiência, o que eu acho que é a coisa mais complexa. No esporte, você pode ganhar muita maturidade. Veja [Roger] Federer no tênis; aos 37, 38 anos ele ainda está no auge".