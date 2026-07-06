Cristiano Ronaldo disputou sua última partida na Copa do Mundo: a Espanha elimina Portugal no último minuto

A Espanha se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo às custas de Portugal. Por muito tempo, parecia que o jogo iria para a prorrogação, mas, nos acréscimos, Mikel Merino marcou o único gol da partida: 0 a 1. Com isso, o sonho de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo chegou definitivamente ao fim.

O primeiro tempo foi repleto de emoção, com chances para ambos os lados. Mikel Oyarzabal teve a maior oportunidade logo aos dez minutos, mas, cara a cara com o goleiro Diogo Costa, chutou para fora. Pelo lado português, Cristiano Ronaldo criou a primeira jogada de perigo, mas encontrou Unai Simón em seu caminho.

Em seguida, a Espanha entrou em uma fase forte, na qual Diogo Costa se destacou. O goleiro primeiro defendeu um chute de Lamine Yamal e, segundos depois, fez uma defesa espetacular em uma tentativa de Alex Baena. Dani Olmo também não conseguiu passar por ele com uma cabeçada.

Mesmo assim, a Espanha passou por um susto pouco antes do intervalo. João Félix cabeceou na direção de Unai Simón, e Ronaldo desviou a bola com a parte externa do pé em direção ao gol, onde o goleiro espanhol fez mais uma defesa. Pouco depois, Nuno Mendes também esteve perto de abrir o placar, mas seu chute desviado acertou a trave.

Enquanto antes do intervalo a partida foi extremamente atraente, depois do intervalo quase nada aconteceu. Pela Espanha, a esperança estava nas jogadas individuais de Yamal, mas ele estava totalmente fora do jogo. Mesmo com a saída de seu marcador direto, Nuno Mendes, isso não mudou.

Por muito tempo, parecia inevitável um empate em 0 a 0 e a prorrogação, mas, nos acréscimos, a Espanha teve um lampejo repentino. O reserva Ferran Torres deu um belo passe em profundidade para o outro reserva, Merino, que, com muita calma, marcou o 0 a 1. Bernardo Silva teve, em seguida, uma grande chance de empatar, mas cabeceou por cima.

A Espanha se classifica, assim, para as quartas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica. Para Portugal, a Copa do Mundo chegou ao fim: a última partida de Ronaldo no torneio termina, portanto, com um sabor amargo.