Cristiano Ronaldo deve, mais uma vez, ganhar descanso da Juventus no Italiano

A ideia da comissão técnica da Juve é que o camisa 7 recupere sua melhor condição física o mais rápido possível

Depois da importante vitória da Juventus sobre o Atlético de Madrid por 1 a 0 na Liga dos Campeões, a Velha Senhora volta suas atenções para a Tim. Mesmo com a na cola, um ponto atrás da Juve, Cristiano Ronaldo deve ser poupado mais uma vez.

Segundo o Tuttosport, tanto o português quanto a comissão técnica da Juve querem que ele volta à forma ideal, mesmo que seja necessário cortá-lo de algumas partidas. Mesmo livre do problema que teve no joelho, Cristiano Ronaldo está realizando duas sessões de treinamentos: uma com o restante do grupo e a outra com exercícios personalizados e específicos.

No último jogo da no Italiano, o camisa sete não esteve nem na lista dos relacionados por Maurizio Sarri. Mesmo assim, o time venceu a Atalanta por 3 a 1 e se manteve na liderança do campeonato.

Sem Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala está tomando o protagonismo da Juve para si. A temporada do português não é das melhores e Sarri parece ter conseguido recuperar o futebol do argentino, que andava por baixa na equipe de Turim.