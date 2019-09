Cristiano Ronaldo deve ganhar primeira folga na Juventus e perder duelo com Balotelli

Atacante português não está entre os relacionados da equipe que enfrenta o Brescia, na terça-feira

A deve ter uma baixa de peso para a partida dessa terça-feira (24) contra o Brescia. Trata-se de Cristiano Ronaldo, que deve receber a primeira folga desde que chegou ao time italiano. O treinador Maurizio Sarri relacionou 20 atletas para o jogo no Estádio Mario Rigamonti e o nome de CR7 não consta na lista.

Quer ver jogos da Juventus na Serie A ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Para o ataque, Sarri convocou Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Gonzalo Higuaín e Federico Bernardeschi. O meia Aaron Ramsey, que fez sua estreia na com gol também vai para a partida e deve começar a ganhar cada vez mais minutos a partir de agora.

📄 Your Bianconeri squad travelling to Brescia! ⚪️⚫️#BresciaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/nmXOqio9Am

A ausência de CR7 deve ser para que o português se recupere da sequência de jogos que vem enfrentando sem parar, tanto pela Juve quanto pela seleção portuguesa. Além disso, muitos que esperavam a oportunidade para ver um duelo entre CR7 e Balotelli terão que esperar até o próximo turno.

Mais artigos abaixo

O atacante português participa nessa segunda-feira (23) da cerimônia de premiação do The Best, da Fifa, ao lado de Messi e Van Dijk, que são os finalistas do prêmio.

Pela Juventus, nessa temporada, Cristiano atuou em cinco partidas até agora, fez dois gols e deu uma assistência.