Cristiano Ronaldo desperta interesse da Arábia Saudita após ficar no Man United

O português não conseguiu deixar o clube inglês neste verão europeu, mas desperta interesse da Arábia Saudita

Durante a janela de transferências neste verão europeu, Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, manifestou seu desejo de deixar Old Trafford para um clube que jogasse a Liga dos Campeões. Esse desejo, no entanto, não foi possível, mesmo com conversas com Bayern de Munique, Chelsea e Roma.

Além desses times europeus, o português recebeu algumas ofertas do Oriente Médio, embora não seja seu destino favorito. Fato é que novas ofertas dessa região estão previstas para os próximos meses.

Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, respondeu ao The Athletic sobre as ofertas feitas para o português: “Adoraríamos ver um jogador como Cristiano Ronaldo jogando na Liga Saudita. Traria um enorme feedback positivo e seria uma grande notícia para todos."

"Tenho a certeza que todos conhecem os feitos e os recordes de Cristiano Ronaldo, mas também como jogador que é um grande modelo."

“Eu penso, 'Por que não?'. Tenho certeza de que seria um negócio muito caro, é claro, mas podemos ver nossos clubes obtendo receitas mais altas nos últimos dois anos. Já vimos alguns grandes jogadores que jogavam na Premier League chegarem à Liga Saudita. Gosto de Cristiano Ronaldo como jogador e gostaria de vê-lo jogar na Arábia Saudita.”

Cristiano Ronaldo, que esperava disputar a Liga dos Campeões em 2022/23, acabou perdendo espaço com Erik ten Hag, novo treinador. O atacante português se viu restrito a um papel de substituto na equipe neste início da nova temporada.

Aliás, ele pode fazer um outro esforço para sair da equipe em janeiro, com Al-Misehal acrescentando as chances de um acordo saudita ser feito na época: “Para ser honesto, não tenho a resposta. Se eu fosse o presidente de um clube, poderia dar a resposta. Mas meus colegas nos clubes não precisam compartilhar suas negociações comigo."

“Não seria uma transação fácil para um clube saudita ou mesmo para ele, mas adoraríamos vê-lo ou até mesmo alguns outros jogadores de alto nível do mesmo nível.”

O jogador de 37 anos foi titular em apenas dois jogos em todas as competições pelo United nesta temporada, com Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Elanga e Antony preenchendo vagas de ataque dos Red Devils.