Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre sua saída da concentração da seleção de Portugal, antes do confronto contra a Dinamarca na Liga das Nações da Europa, afirmando que revelará no momento certo os motivos que o levaram a tomar essa decisão. Além disso, usou palavras que parecem soar como uma despedida.

O capitão da seleção portuguesa publicou um comunicado por meio de suas contas oficiais nas redes sociais, após deixar o local de concentração da seleção na Dinamarca, no momento em que seu avião particular se preparava para retornar a Madri.

Ronaldo afirmou em seu comunicado: "Após a coletiva de imprensa do treinador da seleção nacional, e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção".

E acrescentou: "No momento certo, contarei a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção à qual sempre me dediquei".

O capitão de Portugal encerrou sua mensagem dizendo: "Agora é o momento certo para desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção".

O que aconteceu na crise de Ronaldo?

Ronaldo faltou aos treinos da seleção de Portugal pelo terceiro dia consecutivo, em um novo desdobramento que aumenta a tensão dentro da concentração da seleção, apenas alguns minutos depois de o treinador Jorge Jesus confirmar que o capitão da equipe participaria da sessão de treino na cidade de Copenhague.

Segundo o jornal português "A Bola", Ronaldo deixou o estádio Parken, na capital dinamarquesa, nesta quarta-feira, a bordo de um carro pertencente à Federação Portuguesa de Futebol, no momento em que todos os seus companheiros, com exceção de Francisco Conceição, já haviam começado a chegar ao gramado.

A saída de Ronaldo ocorreu poucos minutos após a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra a Dinamarca, na qual Jorge Jesus confirmou que o atacante de 41 anos participaria dos treinos, mas deu a entender a possibilidade de sua ausência continuar na escalação.

Jesus disse: "Ontem, ele não se recusou a treinar. Francisco Conceição não treinou porque estava lesionado, e João Félix porque tentávamos aliviar o quadro de cansaço, enquanto Cristiano fez um trabalho na academia. Hoje ele vai treinar. É o quarto dia, portanto ele vai treinar".

O treinador português falou também sobre sua decisão a respeito da participação de Ronaldo, afirmando que é o responsável pela decisão final na escalação.

E disse: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Disse ao jogador que ele não começaria a partida, e ficaria no banco de reservas. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele vai jogar, e se eu não precisar dele, não vai jogar. Nenhum jogador vai mudar minhas ideias, nem ele nem qualquer outra pessoa no futebol, nem mesmo qualquer presidente, isso nunca vai acontecer".