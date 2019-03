Cristiano Ronaldo dá camisas da Juventus aos filhos de Hulk: "Sucesso, Robozão"

CR7, craque da Juventus, enviou um belo presente aos herdeiros de atacante brasileiro, que o respondeu por meio das redes sociais e desejou "sucesso"

Cristiano Ronaldo fez a alegria de Hulk, atacante do Shanghai SIPG, da , ao enviar camisas autografadas da para os filhos do brasileiro.

O atleta que defendeu a seleção brasileira na de 2014 utilizou o seu perfil no Instagram para agradecer ao craque que fez um hat-trick no jogo de volta das oitavas de final da e ajudou a Juve a bater o Atlético de Madri.

"Obrigado, Cristiano, pelas camisas autografadas para os meus filhos. Você realizou o sonho deles, e eu como pai te agradeço demais! Que Deus possa te abençoar sempre. Que você continue sendo essa máquina de fazer gols! Sucesso sempre, Robozão", escreveu.

Na mensagem de agradecimento, o brasileiro Hulk publicou as imagens do trio com o uniforme da Juventus e fotografias do craque português Cristiano Ronaldo com a camiseta da Juve.