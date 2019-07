Cristiano Ronaldo cutuca Barcelona e diz que Juve ganhará Champions "em dois anos"

Craque português concedeu entrevista ao jornal Marca, da Espanha, e falou sobre o sonho de vencer a UEFA Champions League pelo clube italiano

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista ao diário Marca, da , e, no mesmo papo que elogiou Neymar, falou sobre o sonho de vencer a UEFA , que já ganhou quatro vezes com o Real Madrid, com a , clube que defende há um ano. O craque português adverte que vencer o torneio não é fácil. No entanto, promete uma conquista até o próximo ano.

Ao falar sobre o desejo de levar o torneio continental, o ex-jogador do cutucou o , seu antigo rival.

"Sempre é o ano da Juventus, do Real Madrid, do Barça. Mas uma competição com a Champions League só ganha um. Uso o exemplo do Barcelona: quanto investiram nos últimos cinco anos em jogadores e não ganharam a Champions? Não é assim que funciona", declarou o astro lusitano, que ainda completou:

"A Juve se reforçou muito bem e é um time que vai brigar para ganhar, como sempre. Porém, dependerá de muitos fatores: os cruzamentos, os grupos, o momento, as lesões, a sorte... Porém, como digo sempre, não tem que tratar a Champions como uma obsessão. A Juve vai ganhar, se não for neste ano, tomara que sim, será no próximo, daqui a dois anos. Sei disso pela forma de trabalhar, pela forma como estão planejando. Tem todos os ingredientes para poder ganhar".

Cristiano Ronaldo ainda foi convidado a apontar os favoritos para o título do torneio continental: "Sempre os mesmos, dependendo do que contratarem. Real Madrid, Barça, Atlético, Juventus, , ... Pode ser que tenha deixado alguém fora, mas a verdade é que vejo como sempre. Barça e Real Madrid, que gastaram mais dinheiro que os demais. O também, talvez seja os favoritos. Porém, no futebol, nem sempre ganham os favoritos", concluiu.