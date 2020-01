Cristiano Ronaldo cria um problema, mas resolve outros 100, resume Sarri

O técnico da Juventus tem o craque de volta à sua melhor forma e fazendo gols

Onze gols em sete jogos. Cristiano Ronaldo está vivendo seu melhor momento na temporada - talvez até o melhor com a camisa da Juve -, e mais uma vez decidiu o jogo, desta vez contra o Parma.

No pós jogo do Sky Sport, Maurizio Sarri, técnico da , falou sobre seu craque e como o time deve ser montado à volta dele: “Ele é um campeão, que às vezes cria um problema, mas que resolve outros 100 deles. Portanto, está claro, todo o time deve jogar em torno dele”.

Depois de um mês de novembro difícil, CR7 está de volta ao topo, com uma sequência de sete jogos com gols e tendo superado as contusões que o atormentaram. "Eu acho que é uma questão de condição física e condição mental. Ele encontrou um grande brilho físico, ele é sempre um animal que se alimenta de gols. O fato de ele começar a marcar repetidas vezes o colocou em grande confiança e condição mental. Ele marcou 11 gols nos últimos 6-7 jogos, números fora de série", completou Sarri.

Quanto a Dybala, o treinador juventino disse que não existe problema algum e ressaltou que é a frustração de seu jogador é normal. “Eles não saem felizes. Às vezes eles ficam chateados porque perderam a última bola. São coisas muito normais”.