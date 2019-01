Cristiano Ronaldo comemora primeiro troféu pela Juventus: “É apenas o começo”

O atacante da Juventus fez o único gol na partida contra o Milan, pela Supercopa Italiana

Cristiano Ronaldo foi decisivo para a Juventus na vitória por 1 a 0 sobre o Milan, nesta quarta-feira (16), pela Supercopa Italiana, em jogo disputado na Arábia Saudita. Com um gol de cabeça marcado no segundo tempo, CR7 garantiu o seu primeiro troféu como jogador da Velha Senhora.

Apesar do clima de festa (com direito até a presença do lutador Floyd Mayweather nos vestiários), Cristiano já pensa em mais troféus e colocou a Serie A italiana como próxima prioridade para os Bianconeri.

“Foi um jogo muito difícil, é muito quente e fica difícil de jogar nestas condições”, afirmou para a Rai Sport. “Nós jogamos bem, criamos várias chances e obviamente eu estou feliz de ter feito o gol da vitória”.

“É apenas o começo, nós vamos dar um passo de cada vez. Conseguimos este troféu e agora precisamos seguir a trabalhar duro para conquistar o próximo (...) A Serie A é sempre o objetivo principal da Juve”.

Festeggiamo insieme il primo trofeo della stagione! Forza ragazzi, avanti cosi #finoallafine pic.twitter.com/5UbknCGLur — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 16 de janeiro de 2019

“Estamos na ponta da tabela (e a nove pontos do vice-líder, Napoli), mas é um torneio muito longo e vai ser difícil, então precisamos seguir trabalhando”, completou o camisa 7.