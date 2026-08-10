Cristiano Ronaldo cai na gargalhada! Centenas de turistas cercam igreja na Madeira à espera de seu casamento

A Catedral de Nossa Senhora da Assunção, na cidade do Funchal, na ilha portuguesa da Madeira, transformou-se no palco de uma cena inesperada no último sábado, quando centenas de turistas e jornalistas se reuniram diante de suas portas acreditando que testemunhariam a cerimônia de casamento do astro português Cristiano Ronaldo com sua companheira Georgina Rodríguez, quando, na verdade, a cerimônia era de um casal comum, sem qualquer ligação com o craque do futebol.

Segundo publicou o jornal local "Jornal da Madeira", que cobre as notícias da ilha, um boato se espalhou ao longo da semana passada pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, dando conta de que Ronaldo se casaria no fim de semana em sua terra natal, na Madeira, o que levou grandes multidões de curiosos a afluir à catedral.

Dificuldade para entrar na igreja

Os noivos Nicole e Fábio foram surpreendidos por uma cena sem precedentes ao chegarem à catedral, onde a praça em torno da igreja estava lotada de centenas de pessoas que pensavam que assistiriam a um momento histórico na vida de um dos atletas mais famosos do mundo. O jornal português afirmou que "a praça da igreja se encheu de uma multidão de pessoas que se reuniram na esperança de ver o casamento de Cristiano Ronaldo, após a divulgação de informações em diversos veículos de imprensa".

O canal de notícias português "SIC Notícias" transmitiu um vídeo do aglomerado, que mostrou centenas de espectadores e jornalistas cercando a entrada da igreja, em uma cena que a administração da catedral descreveu como algo que "nunca havia presenciado antes".

A Catedral do Funchal publicou um comunicado em sua página oficial no Facebook, no qual expressou seu espanto com a situação, afirmando que "a noiva enfrentou grande dificuldade para entrar na igreja" por causa das grandes multidões reunidas.

Em uma mensagem posterior, a administração da catedral enviou "os melhores votos aos noivos Nicole e Fábio", acrescentando: "Após um caos generalizado na rua por causa dos jornalistas e turistas, conseguimos finalmente fechar as portas da igreja e celebrar o casamento normalmente".

Ronaldo reage com risadas

Essa situação curiosa arrancou risadas do próprio Cristiano Ronaldo, já que o jogador de 41 anos comentou uma publicação feita pelo "Jornal da Madeira" no Instagram, usando diversos emojis de riso, em clara indicação de que o boato não tinha qualquer fundamento.

Vale lembrar que Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos há anos e têm filhos, mas ainda não anunciaram oficialmente qualquer plano de realizar uma cerimônia de casamento formal, apesar das constantes especulações sobre o assunto na imprensa.