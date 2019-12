Cristiano Ronaldo bate novo recorde: pelo menos dez gols nos últimos 15 anos

Ao marcar duas vezes na vitória da Juventus sobre a Udinese por 3x1, Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde em sua carreira.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Ele se tornou o único jogador da cinco principais ligas europeias ( , , , e ) marcar ao menos 10 gols em cada uma da últimas 15 temporadas. Com os dois do domingo (15), chegou a 11 em 19 partidas na temporada 2019-20.

O Squawka Football publicou em seu Twitter uma tabela com o número de gols de CR7 nas 15 últimas temporadas:

Mais artigos abaixo

Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals in all competitions in each of his last 15 seasons.



Just look at those numbers. 🤯 pic.twitter.com/EWCQR5SVf9