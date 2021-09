Cristiano Ronaldo bate novo recorde e 'ataca de socorrista' em reestreia pelo Manchester United na Champions

Em seu primeiro jogo nessa reestreia pelos Red Devils na Liga dos Campeões, o craque fez de tudo na Suíça

"Destruidor de recordes", Cristiano Ronaldo aprontou mais uma das suas em sua reestreia pelo Manchester United na Liga dos Campeões, na derrota contra o Young Boys por 2 a 1.

Por mais que o resultado não tenha vindo para os Red Devils, CR7 voltou a marcar pelo clube inglês na competição, balançando as redes aos 13 minutos e abrindo o placar na Suíça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas antes mesmo do início da partida, o português já havia ganhando as manchetes por "atacar" de socorrista no Stade de Suisse, em Berna.

Pouco tempo antes da bola rolar, enquanto estava no aquecimento, Cristiano Ronaldo acabou tendo que socorrer uma mulher atingida por uma bolada do craque. Preocupado, foi até a mulher, estendida no chão, e auxiliou no antedimento.

Não quer dizer que o português não fez história com a bola rolando. Assim que o árbitro François Letexier apitou o início da partida, Cristiano se transformou, junto de Iker Casillas, no jogador com mais partidas na história da Liga dos Campeões - além de ser o artilheiro histórico da competição.

Cristiano Ronaldo, motivo de euforia no Manchester United! 🔥



Nada como ter uma estrela no seu time! 😎⚽



Champions League é um sonho real para os Red Devils? 🏆 pic.twitter.com/5wAOV0j21D — Goal Brasil (@GoalBR) September 14, 2021

Substituído no segundo tempo por Jesse Lingard, viu do banco de reservas o seu Manchester United levar imensa pressão do Young Boys, após expulsão de Wan-Bissaka, e não segurar o resultado. Mesmo assim, fez de tudo na reestreia em sua "competição favorita".

Os Red Devils voltam aos gramados neste próximo domingo (19), diante do West Ham, às 10h (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League.