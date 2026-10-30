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Cristiano Ronaldo deve voltar a defender a seleção após Portugal apresentar um pedido formal ao Al-Nassr para liberá-lo antes da Liga das Nações da Uefa. A iniciativa marca uma importante virada para o veterano atacante após uma recente suspensão de 30 dias e uma divergência de grande repercussão sobre seu tempo de jogo.

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Al-Nassr recebe pedido oficial de Portugal

A carreira de Ronaldo na seleção recebeu um grande impulso. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entrou oficialmente em contato com o Al-Nassr para solicitar a liberação do jogador de 41 anos para a próxima janela de jogos de seleções.

Segundo a publicação saudita Arriyadiyah, o pedido oficial também inclui Joao Felix e Samu Costa, companheiros de clube de Ronaldo. Os três estão nos planos para a próxima rodada de jogos da Liga das Nações da UEFA. A novidade representa uma virada significativa para Ronaldo e chega poucas semanas depois de uma questão disciplinar levantar sérias dúvidas sobre seu futuro na seleção.

Superando a polêmica da suspensão

A incerteza recente em torno de Ronaldo tem origem em um período tenso com a seleção em setembro. Segundo relatos, o veterano atacante manifestou profunda frustração com a definição de seu tempo de jogo, o que acabou levando à sua saída antecipada do elenco. Em consequência, a FPF aplicou ao capitão uma suspensão de 30 dias e uma multa de € 255.

No entanto, como as sanções foram aplicadas retroativamente a partir da data do incidente, ele agora está plenamente apto a ser convocado. Ronaldo também pediu desculpas publicamente aos torcedores e aos companheiros de equipe para aliviar a tensão crescente. O gesto parece ter aberto caminho para seu retorno à seleção.

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Reconstruindo a relação com a seleção

Sua inclusão na pré-lista de convocados mostra a disposição de Portugal de reintegrar seu maior artilheiro. Apesar da idade avançada, Ronaldo claramente continua nos planos da seleção para o futuro.

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A comunicação oficial enviada ao Al-Nassr confirma que a federação considera encerrada a questão disciplinar. A decisão final sobre sua participação em campo agora cabe inteiramente à comissão técnica.

Testes contra Dinamarca e País de Gales pela frente

Portugal está finalizando os preparativos para a campanha de 2026-27 na Liga das Nações da UEFA. A seleção receberá a Dinamarca em Braga em 14 de novembro, em um confronto que promete ser bastante disputado.

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Três dias depois, a equipe viajará para enfrentar o País de Gales em busca de embalo na competição. Ainda não se sabe exatamente qual será o papel de Ronaldo nos dois jogos. Por enquanto, as atenções se voltam para o anúncio da convocação definitiva. Os torcedores acompanharão de perto para ver se o lendário atacante voltará oficialmente a entrar em campo pela seleção.