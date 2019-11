Cristiano Ronaldo ainda é dúvida para Juventus x Milan: "amanhã vamos ver"

Maurizio Sarri não garantiu a presença do atacante no clássico e analisou o adversário deste domingo (10)

A recebe o neste domingo (10), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, e mantém o mistério sobre Cristiano Ronaldo.

Em entrevista coletiva neste sábado, o técnico Maurizio Sarri evitou falar se o camisa 7 será titular no clássico.

"Não sei, ontem ele esteve com os fisioterapeutas. amanhã de manhã veremos. Sei que ele não tem nada particularmente sério, apenas um desconforto no joelho que o desequilibra durante o jogo", explicou o treinador.

Sarri analisou o adversário deste domingo e previu um confronto equilibrado.

"O Milan é uma boa equipe que não começou bem, mas isso vale até certo ponto, porque no único permanece formidável. No futebol existem ciclos. No caso do Milan, é difícil reconstruir para voltar aos níveis mais altos: noe ntanto, o báscio eles estão jogando, mesmo que não saiba quando irão subir", disse.