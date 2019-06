Cristiano Ronaldo agradece aos fãs da Juventus pela "maravilhosa recepção"

O astro expressou sua gratidão com a torcida na Itália e em Portugal após sua primeira campanha com a Velha Senhora

Cristiano Ronaldo fez uma publicação em agradecimento aos fãs da e após encerrar sua primeira campanha com sucesso na .

“Que temporada inesquecível! Novas experiências, clube gigantesco, cidade excitante, recordes quebrados e mais três títulos. Tenho que agradecer a todos os fãs da Juventus pela forma maravilhosa que fui recebido na Itália! Vocês são uma parte importante de todas as nossas vitórias”, escreveu o jogador.

O craque português contribuiu para a oitava conquista da da Velha Senhora, além de receber o prêmio de Jogador do Ano da Itália por seus 21 gols marcados.

Já no cenário internacional, Cristiano capitaneou a equipe de Portugal na conquista da Liga das Nações, sua segunda taça com a camisa da seleção, marcando um hat-trick contra a nas semifinais.

“Obrigado a todos os meus fãs em todo o mundo e principalmente aos portugueses, que nos ajudaram a ganhar mais uma conquista histórica para Portugal”, acrescentou o jogador de 34 anos.

“Vocês sempre terão um lugar especial no meu coração. Pessoalmente, nunca vou esquecer os grandes momentos e os novos recordes quebrados que consegui até agora em 2019:

- Gol da vitória da ;

- Conquista da Serie A, Melhor Jogador e 21 gols;

- Conquista da Liga das Nações e hat-trick;

- Primeiro Jogador a alcançar 100 vitórias e 125 gols na ;

- Primeiro jogador a vencer 10 títulos da Uefa;

- Primeiro jogador a marcar em todas as etapas finais de seleções nacionais: da Fifa, Copa Uefa, e Liga das Nações;

- Primeiro jogador a marcar em 10 etapas finais consecutivas das seleções nacionais de 2004 a 2019.”

Na próxima temporada, Cristiano terá um novo técnico no comando da equipe de Turim, já que Massimiliano Allegri deixou o clube no final da temporada. Maurizio Sarri é o candidato com maior possibilidade de ocupar o cargo, e espera guiar o português e seus colegas para a glória da Champions League em 2019-20, torneio que a Velha Senhora não vence desde 1996.