"Cristiano Ronaldo acabado? Não me faça rir!" - diretor da Juventus ironiza críticos

Diretor esportivo do clube, Fabio Paratici, disse que a estrela de Portugal ainda tem muito a dar depois que perdeu a Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo está "voltando mais forte do que antes", de acordo com o diretor esportivo da , Fabio Paratici, que zombou das sugestões de que o veterano atacante esteja "acabado" depois de perder a Bola de Ouro.

Ronaldo optou por não participar da cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, onde Lionel Messi recebeu o prêmio pela sexta vez. Ele preferiu ir ao Gran Gala del Calcio em Milão, onde a estrela da Juve recebeu prêmios por suas realizações em Série A.

O craque português conquistou o prêmio de melhor jogador da Série A, tendo ajudado a Juve a conquistar seu oitavo título consecutivo ao marcar 21 gols no campeonato na última temporada.

Paratici foi questionado se a forma recente de Ronaldo é um sinal de que os poderes do jogador de 34 anos estão em declínio, depois de uma série de gols nos últimos cinco jogos pelos Bianconeri.

O chefe da Juve rejeitou a sugestão, dizendo à Tuttosport: "Cristiano [Ronaldo] acabado? Não me faça rir. Cristiano Ronaldo teve um problema no joelho que não lhe permitiu ter o melhor desempenho, mas agora ele volta mais forte do que antes".

No Ballon d'Or, Paratici acrescentou: "Para mim, Ronaldo também mereceu na última temporada, quando marcou [13] gols na Liga dos Campeões, muitos dos quais foram decisivos. Ronaldo também mereceu o Ballon d'Or nesta temporada. Ele é um animal competitivo. Fizemos um bom investimento com ele, ele melhorou todos nós".

"Temos de aceitar a sua fome, é o que o distingue dos outros. Ele permanecerá na Juventus? É claro", concluiu.