Cristiano Ronaldo fora do Italiano para voltar na Liga dos Campeões

Antes da partida contra a Atalanta, Sarri falou sobre CR7 e Alex Sandro, que não estão na lista de relacionados para o jogo do sábado

A Tim retorna após a para da Data Fifa. E a rodada 13 começa com um grande jogo: Juventus e Atalanta. Um desafio importante para as duas equipes. E na coletiva de imprensa antes do jogo, Maurizio Sarri falou sobre as condições de Cristiano Ronaldo, que ficou de fora dos relacionados para a partida.

"Cristiano Ronaldo falou que no segundo jogo de ele voltou a sentir o problema que vem o afetando há algumas semanas. Estabelecemos um caminho diferente para ele e o objetivo é que ele esteja pronto para o jogo contra o . Amanhã, 99% de chance dele ficar de fora", disse Sarri, antes da divulgação da lista dos relacionados.

O treinador e o português estiveram no centro de uma polêmica no último jogo da equipe de Turim. Sarri substituiu Cristiano Ronaldo nos últimos dois jogos da Juve, o que deixou o camisa 7 muito irritado. No último jogo, ele até deixou o estádio antes mesmo do apito final.

Sobre a condição de outros jogadores que voltaram de suas seleções com algum problema, o treinador da Juve comentou: "A lesão de Alex Sandro é menos grave do que nos foi comunicado pelo . Rabiot tem um problema no adutor e Cuadrado, uma lesão nas costas. Pjanic está indo muito bem. Matuidi se recuperou, embora ainda sinta dores. na parte da costela, mas acho que está completamente disponível. É a situação que 'recebo' após a parada das seleções nacionais".

Dos citados pelo treinador, somente Alex Sandro e Rabiot ficaram de fora dos relacionados para o duelo em Bérgamo, cidade perto de Milão.

