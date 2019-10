Cristiano Ronaldo e os 700 gols: Luxemburgo será a vítima do gol histórico?

Jogo válido pela fase classificatória da Eurocopa acontece no Estádio José Alvalade, local que o revelou ao mundo

Cristiano Ronaldo está muito próximo de marcar o gol número 700 de sua carreira. Com 698 tentos somados, o artilheiro gajo enfrenta a seleção de Luxemburgo com o selecionado de Portugal nessa sexta-feira (11), às 15h45 (de Brasília). A partida será disputada no estádio José Alvalade, casa do , e curiosamente o local onde marcou o primeiro gol de sua carreira como profissional.

é o vice-líder do Grupo B da Eliminatória para a 2020 com oito pontos, atrás apenas da , que tem 13. A seleção de Luxemburgo está em quarto com quatro pontos.

Um jogo em casa com um adversário, em tese, fraco parece ser a oportunidade perfeita para CR7 alcançar mais uma marca expressiva na carreira. E a ocasião reserva um simbolismo especial por ser no estádio em que o Sporting (seu primeiro time) manda os jogos.

Caso ele consiga balançar as redes duas vezes, entrará em um seleto grupo de jogadores que marcaram pelo menos 700 gols. Nessa lista aparecem nomes ilustres como Josef Bican, Romário, Ferenc Puskás, Pelé e Gerd Müller. O grande rival Lionel Messi tem 672 bolas na rede.

Ele também visa quebrar um outro recorde, que é o de maior artilheiro de uma seleção nacional. Para isso precisará passar os 109 gols de Ali Daei, do Irã. CR7 tem 93 gols e precisará de pelo menos mais alguns bons meses para alcançar tal marca.