Cristiano Ronaldo (41) encerra com efeito imediato sua carreira internacional por Portugal

Cristiano Ronaldo encerra com efeito imediato sua carreira na seleção de Portugal, segundo informa o jornal português O Jogo. A decisão é definitiva e “está cem por cento certa”.

Na noite de quarta-feira, o MARCA divulgou a notícia de que Ronaldo havia deixado a concentração de Portugal na Dinamarca após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

Em seguida, ele reagiu à sua saída por meio do Instagram. "Após a coletiva de imprensa da seleção nacional e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção", escreveu.

"No devido tempo, direi a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção, à qual sempre me dediquei por completo."

"Agora chegou o momento de desejar muito sucesso a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", concluiu Ronaldo, que agora realmente encerra de forma definitiva sua carreira na seleção.

O jogador de 41 anos encerra sua trajetória pela seleção com 234 partidas por Portugal. Ele marcou 146 gols nesse período. Com Ronaldo, Portugal conseguiu vencer a Eurocopa em 2016.