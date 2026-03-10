Cristiano Lucarelli e Livorno: uma parceria recheada de amor e controvérsias

A ascensão de Cristiano Lucarelli ao estrelato começou com um rebaixamento "voluntário".

No fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, ele lutou para ser finalmente mencionado ao lado dos grandes artilheiros da Serie A, como Ronaldo Fenômeno, Andriy Shevchenko, David Trezeguet, Hernán Crespo, Adriano "Imperador", Gabriel Batistuta, Filippo Inzaghi, Christian Vieri e muitos outros.

O problema, entre outras coisas, nunca foram os gols, pois não faltaram em sua carreira: 240 como profissional. O problema era que, na época, os principais clubes da Itália simplesmente não estavam esperando alguém como Lucarelli.

Um atacante que não era brilhante, que trabalhava duro e fisicamente parecia vir de outro mundo do trabalho: um peito quase mais largo do que alto, braços musculosos e pernas fortes, com a cabeça cheia de ideias e princípios.

Em julho de 2003, Lucarelli tinha 28 anos e era considerado um atacante consagrado na Série A: mesmo que não tivesse conseguido evitar o rebaixamento do Torino, não faltaram ofertas para a próxima temporada.





Getty Images





"Keep Your Billion"

Mas Lucarelli seguiu seu coração.

Um ano antes, o Livorno havia retornado à Série B. E Cristiano, que herdou de seu pai o amor pelo clube, que passou a juventude nas arquibancadas do estádio Armando Picchi, que acompanhou o time durante os anos sombrios do futebol das divisões inferiores e que tinha o escudo do time tatuado no antebraço, realizou o maior desejo de seu pai, o seu próprio e o de toda uma cidade, ao assinar com o time da Série B.

Ele escolheu o número 99, o ano de nascimento de seu filho mais velho, Mattia, e o ano de fundação das Brigate Autonome Livornesi, um grupo ultra de esquerda daquela época.

Como você pode imaginar, Lucarelli não era apenas um artilheiro nato, ele também era canhoto. E era canhoto desde que se tornou torcedor do Livorno, "desde que nasceu", para ser preciso, como ele mesmo afirma.

O Livorno poderia pagar 500 mil euros a mais do que ele ganhava em Turim, mas Lucarelli, que sempre doou parte de seu salário para instituições de caridade e centros sociais, recusou de bom grado.

"Há jogadores que compram uma Ferrari ou um iate. Com esse dinheiro, eu simplesmente comprei uma camisa do Livorno. Só isso", escreveu ele mais tarde em seu livro "Keep Your Billion". Isso pode parecer exagerado, mas naqueles anos, logo após a introdução do euro, muitos italianos ainda dependiam da antiga lira.

O livro tornou-se leitura obrigatória nas escolas secundárias de Livorno, como se quisesse libertar os jovens do vício do consumo. Um jogador de futebol como autoridade moral. Incrível.





O casamento perfeito

O que aconteceu após o rebaixamento voluntário de Lucarelli para a Série B foi algo incrível: o Livorno conquistou o título da segunda divisão italiana. Na defesa, um jovem chamado Giorgio Chiellini se destacou, enquanto no ataque, Lucarelli e seu parceiro de longa data, Igor Protti, também natural de Livorno, marcaram juntos 53 dos 75 gols da equipe. No fim, os 29 gols de Lucarelli não foram suficientes para garantir a liderança na artilharia, mas apenas porque um tal de Luca Toni, do Palermo, marcou 30.

Lucarelli, porém, não se importou, pois ao final da temporada 2003/04, o Amaranto retornou à Série A pela primeira vez em 55 anos. Foi uma temporada dos sonhos, e em um futebol já comercializado, Lucarelli e o Livorno representavam um contraponto romântico. O atacante da Curva era um herói para seus torcedores, em um clube que era uma pedra no sapato do establishment.

No ano seguinte, Lucarelli foi o artilheiro da Série A e, graças aos seus 24 gols, o Livorno terminou em nono lugar.

Getty Images





A camiseta de Che Guevara que mudou tudo

Naquele momento, nem mesmo Marcello Lippi poderia fazer diferente: em 8 de junho de 2005, alguns meses antes de completar trinta anos, Lucarelli estreou na seleção italiana e salvou a Itália do empate em 1 a 1 contra a Sérvia, faltando dois minutos para o fim da partida. Três dias depois, jogou mais 45 minutos contra o Equador, e então o encanto foi quebrado.

Embora Lucarelli tenha continuado a marcar gols regularmente na temporada 2005/06 (seus 19 gols só foram superados por Luca Toni) e o Livorno tenha se classificado para a Europa League ao terminar em quinto lugar, Lucarelli não pôde participar da Copa do Mundo de 2006, deixando que outros jogadores se consagrassem como heróis na Alemanha.

Porque havia outra questão: Lucarelli não era apenas um joagador comum e que abria mão do dinheiro para estar perto do seu povo; Lucarelli era considerado, há muito tempo, um rebelde inconveniente. Essa imagem o assombrava desde os 20 anos, embora ele afirmasse nunca ter desejado ser um.

Lucarelli jogou sua primeira partida profissional no estádio Picchi em 27 de março de 1997, em um jogo sub-21 contra a Moldávia. Ele prometeu aos seus amigos na arquibancada norte que, se marcasse um gol, acenaria para eles do campo.

Antes da partida, os ultras lhe deram uma camisa, que Lucarelli usou por baixo da camisa da Azzurra. Aos 63 minutos, o que todo o estádio esperava finalmente aconteceu: Francesco Totti lançou a bola na área, Cristiano acelerou para dentro da área, deu um chute potente de pé direito e, antes mesmo da bola entrar no gol, correu por baixo da Curva Norte, levantando a camisa.





Foi apenas o quinto gol da goleada por 6 a 0 contra a Moldávia nas eliminatórias para o Campeonato Europeu Sub-21, mas complicou para sempre a carreira de Lucarelli fora de Livorno. A camisa que os ultras lhe deram trazia não apenas a frase "Livorno é uma fé. Os ultras são seus profetas", mas sobretudo a imagem icônica do líder cubano-argentino Che Guevara.

O Partido Comunista Italiano foi fundado em Livorno em 1921, e ainda hoje a maioria da população da cidade toscana vota na esquerda. No entanto, naquela noite, a camiseta de Che Guevara que Lucarelli usava não tinha a intenção de ser uma declaração política; ele simplesmente queria dedicar seu gol aos seus amigos nas arquibancadas, nada mais.

A partir daquele momento, porém, Cristiano se tornou o rebelde. O ultra virou profissional, um ativista de esquerda usando chuteiras. Os torcedores do seu então time, o Padova, de tendência política conservadora, vaiaram o atacante a partir daquele instante, os grandes clubes o ignoraram e ele não foi convocado para a seleção nacional.

"Eu tenho meus princípios. Che Guevara foi uma fonte de inspiração para mim, com suas ideias de igualdade, solidariedade e senso de justiça. Mas eu nunca fui militante. Nunca fui a uma manifestação em vez de treinar, mas é essa a história que contam sobre mim", disse Lucarelli em entrevista ao Corriere della Sera.





Lucarelli e o Livorno não salvaram o futebol

Mas, é claro, Lucarelli também deu aos críticos motivos suficientes para criticá-lo.

Quando cerca de 150 ultras de esquerda do Livorno entraram em confronto com torcedores de direita da Lazio e acabaram em prisão preventiva, Cristiano pagou do próprio bolso o transporte de ônibus para levar os torcedores do Livorno para casa. Por um tempo, Lucarelli comemorou seus gols com o punho erguido, a saudação comunista, o que lhe rendeu uma multa de 30 mil euros da Federação Italiana de Futebol (FIGC). Ele conheceu a filha de Che Guevara e organizou um amistoso em Cuba. E, naturalmente, ele, que certa vez reduziu seu salário em 100 mil euros por achar que não estava rendendo o suficiente, denunciou o consumismo de seus colegas. E, no final de seu livro, afirmou, sem qualquer modéstia: "O Livorno não é apenas mais um time, mas uma das forças que salvarão o futebol na Itália". Porque o futebol, como Lucarelli reiterou em todas as ocasiões, está em um estado deplorável.

Essa avaliação não estava totalmente errada. Naqueles anos, a Série A já estava perdendo o brilho, Real Madrid e Barcelona estavam montando times dos sonhos, e a Premier League já ganhava impulso e ultrapassava todos os outros. Na Itália, porém, clubes como Fiorentina, Napoli, Parma e Torino faliram, e o campeonato enfrentava problemas como violência em estádios e escândalos relacionados a apostas e doping. Os problemas existiam e eram impossíveis de ignorar, então Lucarelli e Livorno foram considerados "inconvenientes". E, obviamente, eles não salvaram o futebol.





Getty Images





Estreia na Champions League e o "Corriere di Livorno"

Em julho de 2007, Lucarelli discutiu com o presidente do Livorno e disse: "Me deem os milhões", e assim se transferiu para o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Ele finalmente havia chegado à Champions League, diriam seus admiradores. "Ele vendeu a alma por quatro milhões de euros", foi o que alguns torcedores comentaram. Sim, o dinheiro certamente teve um papel importante, admitiu Lucarelli, mas Cristiano queria envolver sua cidade e seus habitantes fundando um jornal.

Em 9 de setembro de 2007, nove dias antes de sua primeira partida (e gol) na Champions League, o Corriere di Livorno foi lançado. Lucarelli era o principal acionista e editor, tendo investido dois milhões de euros no projeto, que visava dar voz àqueles que, de outra forma, não seriam ouvidos, além de gerar empregos.





Retorno à Itália, fim do jornal e carreira como treinador

Lucarelli permaneceu na Ucrânia por apenas 6 meses; em janeiro, transferiu-se para o Parma e, durante a partida contra o Ducali em Livorno, foi vaiado por seus antigos torcedores.

Após três anos, o jornal fechou as portas, os anunciantes não apareceram, a circulação foi bastante decepcionante, o Livorno foi rebaixado na temporada 2007/08, quando estava na lanterna da tabela, depois subiu novamente, foi rebaixado outra vez e hoje, após uma venda, uma falência e um rebaixamento para a liga amadora, está de volta à Série C.

Lucarelli continuou jogando até 2012, incluindo uma breve passagem pelo Livorno, onde, no entanto, seus dez gols em 28 jogos não foram suficientes para evitar o rebaixamento definitivo para a Série B. Ele então se tornou treinador, também do Amaranto, quando o clube retornou à Série B.

Desde o final de dezembro, Lucarelli está treinando o FC Pistoiese, em uma cidade com um ar industrial e operário. E ainda em sua Toscana natal.