Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, lançou uma bomba de peso antes do aguardado confronto contra o País de Gales.

Em uma decisão que ninguém esperava, o treinador mandou o astro do Real Madrid para o banco de reservas e depositou total confiança em Rúben Neves, jogador do Al-Hilal da Arábia Saudita, para comandar o meio-campo, enquanto a arma mais poderosa segue, como de costume, nas mãos do capitão histórico Cristiano Ronaldo.

A comissão técnica de Portugal anunciou a escalação oficial que disputará o confronto contra o País de Gales pela Liga das Nações da Europa, em uma partida que os apaixonados pelo futebol europeu aguardam para testar a preparação do Brasil da Europa antes dos próximos compromissos.

A escalação titular ficou da seguinte forma:

Goleiro: Diogo Costa.

Defesa: João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Meio-campo: Rúben Neves - Bruno Fernandes - Vitinha.

Ataque: Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo.









Neves tira o jogador do Real do time

A grande surpresa na escalação de Jesus ficou no meio-campo; enquanto todos esperavam a presença da dupla João Neves e Bernardo Silva como titulares, o treinador português decidiu mantê-los no banco de reservas e dar a oportunidade completa a Rúben Neves para ser titular ao lado de Bruno Fernandes e Vitinha.

Uma decisão ousada que reflete sua grande confiança no jogador do Al-Hilal da Arábia Saudita e em sua capacidade de ditar o ritmo de jogo e conectar os setores, especialmente diante da seleção do País de Gales, que se apoia na força física e na pressão alta.

Ronaldo comanda o sonho

Como de costume, Cristiano Ronaldo comandará o ataque da seleção portuguesa, apoiado pela velocidade e habilidade de Pedro Neto e João Félix, em um trio ofensivo que tem todos os ingredientes para incomodar a defesa do País de Gales.

Jesus aposta na experiência de Ronaldo e em sua capacidade de decidir os grandes jogos, ao mesmo tempo em que busca encontrar a combinação ideal que reúna experiência e juventude antes de entrar na disputa oficial.







