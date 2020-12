Cristiano e Real Madrid: dois anos após Tri em Kiev, a Liga dos Campeões vira um problema

Nem o português nem o clube merengue conseguiram chegar à final do torneio que antes eles dominavam

Esta terça-feira, 1 de dezembro, ficará marcada como o retorno do para Kiev, cidade onde conquistou a 13ª Liga dos Campeões em 2018. Aquela vitória contra o marcou o tricampeonato consecutivo e o quarto título em cinco anos do clube merengue. Foi também a última partida de Cristiano Ronaldo pelo time e desde então, nem Real Madrid nem o português voltaram a conquistar a Europa.

Nas duas últimas temporadas, o time merengue não conseguiu passar sequer das oitavas de final, caindo para e , respectivamente. Curiosamente, são as duas temporadas posteriores à saída de Cristiano Ronaldo, que também não teve uma boa sorte na competição. Em 2019, o Ajax também foi o carrasco de CR7, nas quartas, e na temporada passada foi o , nas oitavas, quem o eliminou.

"Compensando" os maus resultados na Liga dos Campeões, competição favorita de Zinedine Zidane, a temporada passada foi coroada com boas atuações em , que terminou com o título merengue. Se antes o francês havia conquistado todas as edições da Champions que disputou como treinador, agora parece que o encanto se acabou.

Esta temporada também não tem sido de favoritismo por parte do Real Madrid. O time perdeu contra o , em casa, e empatou com o Borussia Monchengladbach, fora, somando sete pontos em quatro jogos. Mas após as duas vitórias contra a , o duelo desta terça-feira contra os ucranianos pode colocar os merengues nas oitavas de final.

Cristiano Ronaldo já está classificado para a próxima fase da competição com a , mas a temporada do time deixa muitas dúvidas sobre até onde os Bianconeris podem chegam na Liga dos Campeões. Já está claro que o time de Andrea Pirlo é dependente do atacante, mas aos 35 anos, é difícil imaginar que ele esteja em campo em todos os jogos do clube.

Real Madrid e Cristiano Ronaldo conquistaram o direito de serem lendas na Liga dos Campeões, mas ambos se complementavam e perderam boa parte de suas forças desde que se separaram. O retorno do ídolo para o Santiago Bernabéu não está descartado, porém está apenas no imaginário dos torcedores até este momento.