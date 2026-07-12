As lendas de Portugal e da Croácia, Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, se encontraram nas últimas horas, dias depois de terem sido eliminados da Copa do Mundo de 2026 com as seleções de seus países.

A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final pela Portugal, com uma derrota por 2 a 1, mas Ronaldo e seus companheiros deixaram a competição após perderem por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final.

A Copa do Mundo ainda está em andamento, mas alguns jogadores de futebol já estão curtindo suas férias após a eliminação de suas seleções nacionais da competição. É o caso de Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, que foram vistos nas últimas horas curtindo as praias da Costa Brava (na Catalunha, Espanha).

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o português e o croata, juntamente com Pepe, ex-jogador da seleção portuguesa e ex-companheiro de equipe no Real Madrid, estão hospedados em um hotel de luxo à beira-mar.

Embora já tenham se passado vários anos desde que Cristiano Ronaldo, Modrić e Pepe dividiram o vestiário no Real Madrid, a amizade entre os três está mais forte do que nunca, como fica evidente pelo fato de estarem passando suas férias juntos na Catalunha.