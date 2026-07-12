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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cristiano e Modrić aparecem na Catalunha após a eliminação da Copa do Mundo... Qual é o motivo?

Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Copa do Mundo
Portugal x Espanha
Espanha
C. Ronaldo
L. Modric
Pepe
Portugal
Croácia
Canadá
Espanha
EUA

Recentemente, a Copa do Mundo convocou

As lendas de Portugal e da Croácia, Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, se encontraram nas últimas horas, dias depois de terem sido eliminados da Copa do Mundo de 2026 com as seleções de seus países.

A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final pela Portugal, com uma derrota por 2 a 1, mas Ronaldo e seus companheiros deixaram a competição após perderem por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final.

A Copa do Mundo ainda está em andamento, mas alguns jogadores de futebol já estão curtindo suas férias após a eliminação de suas seleções nacionais da competição. É o caso de Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, que foram vistos nas últimas horas curtindo as praias da Costa Brava (na Catalunha, Espanha).

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o português e o croata, juntamente com Pepe, ex-jogador da seleção portuguesa e ex-companheiro de equipe no Real Madrid, estão hospedados em um hotel de luxo à beira-mar.

Embora já tenham se passado vários anos desde que Cristiano Ronaldo, Modrić e Pepe dividiram o vestiário no Real Madrid, a amizade entre os três está mais forte do que nunca, como fica evidente pelo fato de estarem passando suas férias juntos na Catalunha.

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