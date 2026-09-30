Cristiano deixa a concentração de Portugal sem se despedir dos jogadores: qual o motivo?

A imprensa portuguesa segue revelando os bastidores da saída repentina do lendário Cristiano Ronaldo do estágio da seleção principal, realizado na Dinamarca, antes do confronto entre as duas seleções amanhã, pela Liga das Nações da Europa.

Cristiano Ronaldo deixou o estágio da seleção em Copenhague rumo a Madri, a bordo de seu avião particular, em um movimento que abre a porta para grandes questionamentos sobre o futuro do capitão de Portugal com a seleção, e se esses acontecimentos poderiam representar o início do fim de sua trajetória internacional.

A saída de Ronaldo aconteceu apenas alguns minutos após as declarações de Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, nas quais negou a existência de qualquer crise com o capitão da equipe e, pelo contrário, afirmou de forma clara que Ronaldo participaria dos treinos de quarta-feira.

Mas o que aconteceu depois foi completamente diferente, já que Ronaldo deixou o estádio Parken, em Copenhague, a bordo de um carro da Federação Portuguesa de Futebol, sem participar da sessão de treinamento.

O jogador emitiu um comunicado no qual desejou boa sorte a Portugal, afirmando que revelaria a verdade no momento oportuno.

Por sua vez, o jornal português "O Jogo" afirmou que Ronaldo deixou o estágio de Portugal sem se despedir dos jogadores da equipe.

O veículo explicou que soube, por fontes próprias, que Cristiano Ronaldo deixou o hotel em que a seleção nacional estava hospedada em Copenhague na quarta-feira, antes do retorno da equipe dos treinos.

E completou: "O capitão da seleção portuguesa saiu sem esperar o retorno dos jogadores do campo de treinamento, por isso não pôde sequer se despedir dos companheiros antes de deixar o estágio de treinamento da seleção nacional".