Cristiano convoca a torcida da Juventus: "prontos para uma noite especial na Champions"

Atacante espera apoio para equipe buscar a virada nas oitavas de final diante do Atlético de Madrid, na terça-feira (12)

Absoluta na Serie A, a Juventus se prepara para o seu maior jogo da temporada até aqui: a decisão das oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira (12), no Allianz Stadium. E Cristiano Ronaldo, grande referência do time, já faz a convocação para que a torcida apóie o time durante os 90 minutos do duelo contra os espanhóis.

A derrota por 2 a 0 no jogo de ida, no dia 20 de fevereiro, deixa os Bianconeri precisando de uma vitória a qualquer custo, por pelo menos dois gols, para seguirem na busca do título que escapou duas vezes nos últimos quatro anos. CR7, cinco vezes campeão europeu, sabe do que é preciso para que a Juve consiga ir além.

"À torcida, eu digo que pensem positivo, que acreditem. É possível (a classificação), mas precisamos de sua ajuda, porque vamos fazer nosso trabalho em campo e necessitamos do seu apoio", disse o jogador em entrevista à Juventus TV.

Tanto no Real Madrid como no Manchester United, Cristiano viveu - e protagoniou - algumas jornadas memoráveis no maior torneio de clubes do planeta, e espera repetir a dose na próxima semana.

"A equipe confia em fazer uma grande partida, e eu também", prosseguiu. "Estamos prontos para viver uma noite especial tanto em campo como nas arquibancadas."

Juve e Atlético se enfrentam na terça-feira a partir das 17h, horário de Brasília, em uma das últimas quatro partidas que definem os classificados às quartas de final.

Confira outros tópicos abordados

Qualidade do adversário

"Todos sabem que (o Atlético) é um time forte, que defende muito bem, não corre muitos riscos e joga no contra-ataque, mas estamos prontos e faremos todo o possível para ganhar."

Derrota na ida

"Os pequenos detalhes fizeram a diferença. Queremos vencer e nos classificarmos às quartas de final. O futebol é assim, não esperávamos perder aquela partida por 2 a 0, mas tudo pode acontecer, e queremos dar uma grande resposta em casa, na frente do nosso torcedor."

Avaliação da temporada

"Estamos fazendo uma grande temporada, e agora temos dois objetivos: (ganhar) a Serie A e a Champions League."

Desempenho individual

"Não tenho segredos, só minha dedicação e minha paixão por este esporte, adoro jogar futebol mais do que qualquer outra coisa.

Me diverti em Portugal, na Inglaterra e na Espanha, e agora estou fazendo o mesmo na Itália. Para mim é um prazer marcar gols e ajudar minha equipe a vencer, com isso sou feliz."