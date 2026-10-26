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Cristian Chivu ficou maravilhado com seu artilheiro Marcus Thuram depois que uma vitória eletrizante por 2 a 1 sobre a Fiorentina levou a Inter à liderança da Serie A. O técnico da Inter se recusou a assumir os holofotes pela evolução meteórica de Thuram e, em tom de brincadeira, atribuiu o mérito a Zinedine Zidane após o atacante francês comandar uma virada impressionante nos acréscimos contra a Fiorentina.

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Thuram lidera virada sensacional nos minutos finais

Thuram foi o principal responsável pela virada, marcando o gol de empate antes de sofrer o pênalti convertido por Piotr Zielinski aos 98 minutos. Sem Lautaro Martinez, fora por lesão, Thuram assumiu o protagonismo no ataque. Chivu elogiou o incansável empenho e a força física do atacante na reta final da partida. O técnico da Inter chegou a brincar sobre as influências na boa fase recente de Thuram, incluindo o período que ele passou com Zinedine Zidane, lenda da seleção francesa.

“Não sei se o mérito é meu ou de Zidane. Sem Lautaro, ele assumiu a responsabilidade. Fiquei com ele por três semanas e ele descansou, por isso disse que não sei se o mérito é meu ou de Zidane. Ele ainda arrancava aos 90 minutos, entrando na área com uma ferocidade devastadora”, disse Chivu, segundo a Sky Sport Italia.

Ausência na lista de Zidane motiva Thuram

Após a saída de Didier Deschamps da seleção francesa, Thuram ficou fora da primeira convocação de Zidane, que iniciou uma ampla reformulação tática como novo técnico. Em vez de deixar a ausência na seleção atrapalhar seu momento, o atacante transformou a decepção em foco dentro de campo e usou a decisão como motivação extra para elevar suas atuações pelo clube.

“Hoje e em Bolonha, quando ele parte para cima com aquela velocidade, há o risco de acontecer alguma coisa. Estamos felizes; demos a ele folga amanhã, embora o time vá treinar. Ele e os outros vão descansar. Por que ele não cobrou o pênalti? Temos ótimos cobradores. Ele gosta de ver os outros e é um diferencial para nós. Não ter sido convocado deu a ele uma motivação extra”, observou Chivu.

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Mudanças táticas dão resultado

Chivu também falou sobre a decisão de deixar Zielinski cobrar o pênalti no fim da partida, em vez de Thuram, que sofreu a falta. O técnico ressaltou que os méritos individuais importam menos do que o esforço coletivo do elenco. “Temos ótimos cobradores. Ele gosta de ver os outros e é um diferencial para nós. Não ter sido convocado deu a ele uma motivação extra”, afirmou Chivu.

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O técnico também comentou suas substituições táticas, entre elas a entrada do jovem Matteo Lavelli para reforçar o ataque. Ele insistiu que a idade não é um fator na escolha da escalação e prefere se concentrar nas necessidades específicas da partida e no nível de energia do elenco. “Escolhi colocar mais um atacante para ocupar a área, já que não estávamos conseguindo fazer isso com os meias interiores. Não olho para a idade de [Henrikh] Mkhitaryan nem de Lavelli. Às vezes, não é fácil entrar no time e nem tudo sai como você gostaria: eles precisam estar prontos”, acrescentou.

Confiança até o apito final

A vitória mantém a Inter firme na disputa pelas primeiras posições da Serie A, empatada com a Lazio. Chivu reconheceu que seus jogadores estavam exaustos devido à sequência intensa de jogos, mas que o espírito de luta os levou à vitória. Ele observou que, embora sair atrás no placar logo no início não seja o ideal, o time precisa continuar encarando o desafio e evitar transformar em um “caso” o hábito de virar partidas nos minutos finais.

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“Mesmo com pouca energia, eles jogaram com o coração contra um time organizado. Mostramos garra, algo que nem sempre fica visível porque jogamos a cada três dias. Às vezes, sair atrás pode gerar dúvidas; não podemos nos abater nem nos dar por satisfeitos, e precisamos manter sempre a mesma vontade de vencer. Vai acontecer de sairmos na frente e depois perdermos, mas não devemos fazer disso um grande problema, assim como não fazemos agora”, concluiu o técnico.







