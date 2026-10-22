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O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, falou sobre os obstáculos psicológicos que sua equipe precisou superar na vitória sobre o Shakhtar Donetsk pela Champions League. Um gol de Carlos Augusto nos minutos finais foi decisivo em uma noite na qual a Inter teve de disputar boa parte da partida com dez jogadores.

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Superando o peso das derrotas anteriores

A equipe italiana chegou à partida sob enorme pressão após um início difícil em sua campanha europeia, e o treinador admitiu que os tropeços anteriores na competição haviam criado um clima de tensão no elenco. Chivu reconheceu que as recentes derrotas para Real Madrid e Club Brugge, que abalaram o moral da equipe, ainda pesavam na cabeça de seus jogadores durante a partida. O técnico romeno observou que esse peso psicológico ficou evidente ao longo do jogo, enquanto a equipe tentava recuperar a estabilidade na competição continental.

“Começamos bem, mas depois ficamos um pouco preocupados. As últimas derrotas na Champions League deixaram marcas. Precisávamos fazer um jogo organizado”, explicou Chivu à Sky Sports. O treinador destacou que os ajustes táticos feitos no segundo tempo foram decisivos para devolver o controle da partida à equipe da casa. “As três mudanças antes dos 60 minutos deram um pouco de energia. Depois, com dez jogadores, conseguimos acrescentar algo que sempre nos faltou e mostramos que também sabemos sofrer. Arregaçamos as mangas.”

Uma virada de rumo crucial para a Inter

Getty Images

A vitória teve enorme importância para a classificação do grupo e representou uma virada de rumo crucial para a Inter após duas derrotas consecutivas. Precisando urgentemente de uma reação para dar novo impulso à campanha, o elenco teve uma atuação fundamental, que renovou suas ambições europeias e devolveu à temporada o embalo de que tanto precisava. Chivu ressaltou a importância da força mental em confrontos tão decisivos.

“Todos nós somos importantes e temos consciência disso, porque as temporadas são longas. Para manter um nível alto, é preciso energia, não apenas experiência. Na Champions League, é preciso correr muito e ter a confiança necessária para fazer certas coisas. Hoje soubemos aproveitar os momentos, porque também é preciso saber sofrer. Vencer assim dobra a autoestima”, afirmou.

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Flexibilidade tática e gestão do elenco

Com poucos zagueiros de origem à disposição, Chivu explicou a lógica por trás da escalação inicial e da utilização de Augusto em uma função mais versátil. O gol marcado pelo brasileiro acabou justificando sua escalação, mas a principal preocupação do treinador continuava sendo a solidez defensiva diante de um Shakhtar conhecido pela qualidade técnica e pela velocidade nos contra-ataques. A escolha de Djed Spence foi outra medida específica para conter a velocidade dos visitantes pelos lados.

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“Neste momento, temos apenas três zagueiros, além de Carlos Augusto”, detalhou Chivu ao falar sobre suas dúvidas na escalação. “Tínhamos nos preparado para fazer uma circulação de bola mais aberta e encontrar as inversões de jogo, já que eles atuavam com uma linha de quatro defensores muito compacta. Escolhemos ter mais jogo posicional com Akanji e esperávamos que Carlos Augusto nos desse algo a mais em termos de mobilidade, porque estávamos preocupados com as saídas deles para o ataque e as investidas pela linha lateral. Pelo mesmo motivo, escolhemos Spence: para ter velocidade nas saídas para o ataque e cobertura contra os dois pontas deles, que são rápidos e bons tecnicamente.”

Bastoni é expulso e agrava a crise

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A noite foi marcada pela expulsão de Alessandro Bastoni, que recebeu dois cartões amarelos e deixou sua equipe com um jogador a menos. Chivu não demorou a apontar a falta de disciplina do defensor, embora tenha reconhecido a provocação que ele sofreu de um adversário. A perda de uma peça tão importante obrigou a Inter a reorganizar a defesa e pôs à prova a profundidade de um elenco que já conta com poucas opções na zaga devido a problemas de lesão persistentes.

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“Ele foi provocado e depois cometeu uma imprudência”, comentou o treinador. Chivu deu mais detalhes sobre o primeiro cartão amarelo: “No primeiro amarelo, ele ficou irritado porque Alisson não colocou a bola para fora. Foi uma imprudência da parte dele, e acho que ele sabe disso. Precisamos aceitar que, às vezes, os adversários podem nos provocar.”