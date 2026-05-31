Crispó para o Al-Kawura: Mourinho vai ter sucesso no Real Madrid por este motivo

O argentino Hernán Crespo, ex-jogador do Chelsea e da Inter de Milão, elogiou seu então técnico, José Mourinho, candidato a um segundo mandato no Real Madrid.

Crispó jogou sob o comando de Mourinho em duas passagens, pelo Chelsea em 2005 e pelo Inter de Milão em 2008, conquistando vários títulos em ambas as ocasiões (Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, Taça da Charité e Supercopa da Itália).

O ex-atacante argentino disputou 59 partidas com o técnico português em todas as competições, marcando 15 gols e dando 6 assistências.

Sobre a possibilidade do técnico do Benfica retornar ao Real Madrid para um segundo mandato na próxima temporada, Crespo destacou a capacidade de Mourinho de ter sucesso com o time merengue.

“Mourinho nasceu para ser campeão. Onde quer que vá, ele leva consigo o espírito competitivo e a mentalidade vencedora”, disse Crespo em entrevista à Koora, a ser publicada posteriormente.

Crispó explicou o motivo que o leva a prever o sucesso de Mourinho com o gigante espanhol, dizendo: “O Real Madrid é um clube que sempre impõe o máximo de pressão, e Mourinho entende essa cultura e esse tipo de desafio de forma perfeita. Se tiver a chance de voltar, o sucesso será sempre uma possibilidade real para ele”.

Todas as reportagens da imprensa indicam que Mourinho está perto de retornar ao Real Madrid para um segundo mandato, sucedendo Álvaro Arbeloa, depois de ter comandado o time entre 2010 e 2013.

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