Crise sem precedentes: República Democrática do Congo retém seus jogadores após a histórica classificação para a Copa do Mundo!

O técnico do Espanyol, Manolo González, manifestou sua surpresa com a decisão da Federação Congolesa de Futebol, que se recusou a permitir que os jogadores da seleção da República Democrática do Congo retornassem aos seus clubes após a histórica classificação da seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Essa posição surgiu depois que a República Democrática do Congo alcançou um feito sem precedentes em mais de meio século, ao se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos, após vencer a Jamaica por 1 a 0 na final da repescagem mundial realizada no México.

Com isso, tornou-se o décimo país africano a garantir sua vaga no torneio, onde disputará a competição do Grupo 11 ao lado da Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

Durante a coletiva de imprensa realizada por González antes do confronto contra o Real Betis na La Liga, ele explicou que sua equipe enfrenta uma situação difícil devido à ausência do meio-campista Charles Bekele, depois que a Federação Congolesa se recusou a permitir que ele retornasse ao clube.

O técnico espanhol disse: “Recebemos uma notificação oficial da Federação Congolesa confirmando que os jogadores da seleção não têm permissão para deixar o país no momento, por motivos relacionados a restrições internas. A decisão não se refere apenas a Bikel, mas abrange todos os jogadores da seleção”.

González acrescentou que a situação é “totalmente incomum” para o clube catalão, indicando que a diretoria já iniciou contato com a Federação Congolesa de Futebol e com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) para resolver a crise e tomar as medidas legais necessárias.

O Espanyol espera superar a série de resultados negativos que o persegue desde o início de 2026, já que ocupa a 11ª posição na tabela da La Liga com 37 pontos, enquanto o Real Betis tem 44 pontos e ocupa a 5ª posição.

O técnico encerrou sua declaração afirmando que o clube “tomou todas as medidas oficiais necessárias” e que aguarda a resposta das autoridades competentes para resolver essa questão, que ele descreveu como “fora de controle”.